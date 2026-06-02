Απόψε, Τρίτη 2 Ιουνίου, οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, υποδέχονται τα μέλη των δύο μπριγάδων για το καθιερωμένο συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της Ομαδικής Δοκιμασίας.

Στο τέλος της βραδιάς θα γνωρίζουμε την τελική σύνθεση των δύο μπριγάδων, Κόκκινης και Μπλε, που θα συγκρουστούν στη μαγειρική «μητέρα των μαχών» του MasterChef 10, με έναν και μόνο στόχο: την απόλυτη επικράτηση!

Η Κόκκινη μπριγάδα, έχοντας ήδη πετύχει δύο νίκες, έχει διαμορφώσει τα δεδομένα, καθώς ψήφισε και υπέδειξε τους δύο πρώτους υποψήφιους προς αποχώρηση της εβδομάδας.

Ο Πέτρος Ελευθεριάδης κι ο Ανδρέας Καλαντράνης από τη Μπλε μπριγάδα φορούν τη μαύρη ποδιά και καλούνται απόψε να υπερασπιστούν τη θέση τους στο MasterChef 2026, αλλά και την είσοδό τους στην τελική δεκάδα, μαζί με τον τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση, που θα προκύψει από τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που η Μπλε μπριγάδα χάσει ακόμη ένα μέλος της απόψε, η Κόκκινη, ως νικήτρια μπριγάδα της εβδομάδας, θα αποκτήσει το πλεονέκτημα να αποφασίσει ποιο μέλος της θα μεταφερθεί στη Μπλε μπριγάδα.

Διανύουμε την «Πράσινη εβδομάδα» και στην Ομαδική Δοκιμασία που προηγήθηκε, οι δύο μπριγάδες κλήθηκαν να διαχειριστούν τρία θαλάσσια ξενικά είδη: το λεοντόψαρο, το μπλε καβούρι και τον σαρδελόγαυρο. Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να παρουσιάσουν τα υλικά αυτά με δύο διαφορετικούς μαγειρικούς τρόπους: αχνιστό/μαγειρευτό πιάτο και τηγανητό/deep fried.

Η Μπλε μπριγάδα χρειάζεται τη νίκη για να μπορέσει να επηρεάσει τις εξελίξεις, ενώ η Κόκκινη για να διατηρήσει, για αυτή την εβδομάδα, τον απόλυτο έλεγχο. Η νικήτρια μπριγάδα αυτής της δοκιμασίας θα ψηφίσει και θα υποδείξει τον τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση, αυτόν που θα αντιμετωπίσει τον Πέτρο και τον Ανδρέα στην αποψινή Δοκιμασία Αποχώρησης.





Καλεσμένος στην κουζίνα του MasterChef για τη Δοκιμασία Αποχώρησης με αντιγραφή πιάτου είναι ο chef Νίκος Μπίλλης, ένας από τους πιο δημιουργικούς εκφραστές της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας. Με εμπειρία σε κορυφαία εστιατόρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η μαγειρική του φιλοσοφία βασίζεται στη βιωσιμότητα, την εποχικότητα και την αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών.

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να κερδίσει και ποιος θα είναι, τελικά, ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο. Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 2026 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 2026;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

