Έκτακτη Συνάντηση Υπουργών Υγείας για την επιδημία του Έμπολα

Στο τραπέζι μέτρα ετοιμότητας σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Υγεια
«Ασφυκτιούν» τα νοσοκομεία στην κεντρική Αφρική από την έξαρση κρουσμάτων της επιδημίας Έμπολα

Έκτακτη Συνάντηση Υπουργών Υγείας την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 15:00 για να αντιμετωπιστεί η πρόσφατη επιδημία Έμπολα στην κεντρική Αφρική συγκάλεσε η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ μετά και την εμφάνιση κρούσματος στην Ιταλία.

Στο επίκεντρο η συζήτηση για περαιτέρω μέτρα ετοιμότητας και συντονισμού σε όλα τα κράτη μέλη. Θα υπάρξει επίσης μια επιπλέον ανταλλαγή απόψεων στο επερχόμενο Συμβούλιο EPCSO της 16ης Ιουνίου για την υποστήριξη συντονισμένης δράσης.

Ο Έμπολα έχει γίνει επιδημία σε χώρες της Αφρικής

Επιπλέον, η Κυπριακή Προεδρία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό της ΕΕ για την αντιμετώπιση των κρίσεων (IPCR) σε «λειτουργία παρακολούθησης» για να υποστηρίξει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την επιδημία Έμπολα, ως προληπτικό μέτρο.

Πάντως διευκρινίζεται ότι όσον αφορά την IPCR, αυτό δεν αποτελεί επίσημη ενεργοποίηση της IPCR, αλλά αντιπροσωπεύει ένα μέσο υποβοήθησης στην ανταλλαγή πληροφοριών.

