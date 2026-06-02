Ανατροπή σήμερα στο πλατό του Breakfast@Star, με τον Γιώργο Ρήγα να κάνει την έκπληξη και να φέρνει μία συνταγή έξω από τα συνηθισμένα. Φτιάχνει τυρόπιτα χωρίς φύλλο. Και επιλέγει λαχανικά, κάνοντας την τυρόπιτα πιο υγιεινή αλλά το ίδιο νόστιμη.
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΥΛΛΟ
Υλικά:
• 300 γρ. φέτα
• 2 κολοκυθάκια
• 1 πιπεριά κόκκινη
• 1 πιπεριά πράσινη
• 1 καρότο
• 1 ξερό κρεμμύδι
• λίγο άνηθο
• λίγο μαϊντανό
• 3 αυγά
• 250 ml γάλα
• 150 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
• 120 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
• 1 κ.γ. μπέικιν
• πιπέρι
• λίγο μοσχοκάρυδο
• λίγο ελαιόλαδο
Εκτέλεση
Στίβεις καλά τα κολοκύθια να φύγουν τα πολλά υγρά.
Σε τηγάνι σοτάρεις με λίγο λάδι το κρεμμύδι, τις πιπεριές και το καρότο για 4-5 λεπτά.
Σε μπολ χτυπάς αυγά, γάλα και γιαούρτι.
Ρίχνεις αλεύρι και μπέικιν και ανακατεύεις να γίνει παχύς χυλός.
Προσθέτεις τα λαχανικά, τα μυρωδικά και τη φέτα.
Πολύ πιπέρι από πάνω — της πάει φοβερά.
Βάζεις σε λαδωμένο ταψάκι.
Από πάνω μπορείς να βάλεις λίγη έξτρα φέτα και σουσάμι.
Ψήσιμο: • 180°C • περίπου 45 λεπτά • μέχρι να πάρει ωραίο χρυσαφί χρώμα