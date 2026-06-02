Η ανακοίνωση του Αντώνη Ρέμου για το τέλος των εμφανίσεων του στην πίστα

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και χωρίς να έχει γίνει κάποια δημόσια αναφορά, ο Αντώνης Ρέμος πέρασε τις προηγούμενες ημέρες μια μικρή περιπέτεια με την υγεία του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής υποβλήθηκε την περασμένη Τετάρτη σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, με την είδηση να γίνεται γνωστή μέσα από ανάρτηση του θεράποντος ιατρού του στα social media.

Ο γιατρός που ανέλαβε την επέμβαση δημοσίευσε κοινή φωτογραφία με τον Αντώνη Ρέμο και αποκάλυψε ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ιατρικό ζήτημα που αντιμετώπισε ο τραγουδιστής.

«Σε ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη σου . Χαίρομαι ιδιαίτερα που όλα πήγαν κατ’ ευχήν και που η πορεία σου εξελίχτηκε εξαιρετικά. Εύχομαι πλέον να τα λέμε μόνο όταν τραγουδάς…. Η καλή έκβαση είναι πάντα αποτέλεσμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και σωστής ομάδας».

Η ανάρτηση του Στράτου Κουρούμπα ήταν εκείνη που αποκάλυψε για πρώτη φορά τη νοσηλεία και την επέμβαση του καλλιτέχνη.

Το δημόσιο «ευχαριστώ» της Υβόννης Μπόσνιακ

Ανάμεσα στα σχόλια που ξεχώρισαν κάτω από τη δημοσίευση ήταν και εκείνο της Υβόννης Μπόσνιακ, η οποία θέλησε να ευχαριστήσει τον γιατρό που βρέθηκε στο πλευρό του συζύγου της καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπέτειας.

Η κίνησή της έδειξε την ανακούφιση της οικογένειας μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της επέμβασης και τη θετική πορεία της αποκατάστασης.

Πώς είναι σήμερα ο Αντώνης Ρέμος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή, καθώς η επέμβαση ήταν προγραμματισμένη και εξελίχθηκε ομαλά.

Ο Αντώνης Ρέμος έχει ήδη επιστρέψει στο σπίτι του, όπου περνά χρόνο με τη σύζυγό του Υβόννη Μπόσνιακ και την κόρη τους, Ελένη, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών για την ανάρρωσή του.