Αλλάζει ξανά ο καιρός: «Έρχεται οργανωμένη διαταραχή»

Με ήπιες καιρικές συνθήκες, αλλά και καθημερινά φαινόμενα αστάθειας θα κυλήσει η υπόλοιπη εβδομάδα στη χώρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους τους 33-34 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Για σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις κατακόρυφης ανάπτυξης, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και περιοχές του Βορείου Αιγαίου.

Τα φαινόμενα δε θα έχουν μεγάλη διάρκεια, όμως σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις.

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό από την Πέμπτη - Έρχεται οργανωμένη διαταραχή

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και τις επόμενες ημέρες, με την αστάθεια να κορυφώνεται την Πέμπτη, όταν μια πιο οργανωμένη διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα αναμένεται να προκαλέσει περισσότερες και ισχυρότερες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν, χωρίς όμως να εξαλειφθούν πλήρως.

Παρά την αστάθεια, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι μεγαλύτερες τιμές αναμένονται στη Θεσσαλία, τη Βοιωτία, την Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος θα φτάνει τους 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά ηπειρωτικά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμαίνονται γύρω στους 30-32 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάνουν τους 28-31 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας κατά τόπους τα 4 μποφόρ. Η δράση τους ως καταβατικοί άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα συμβάλλει στην περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου.