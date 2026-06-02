Αλλάζει ξανά ο καιρός: «Έρχεται οργανωμένη διαταραχή»

Υψηλές θερμοκρασίες, μπόρες και καταιγίδες το σκηνικό του καιρού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.06.26 , 11:21 Κάτια Ταραμπάνκο: «Με την επομπή στο OPEN νιώθω ότι "κλείνουν στόματα"»
02.06.26 , 11:05 Το νέο Opel Astra είναι εδώ - Τιμές
02.06.26 , 11:00 Δάφνη Καραβοκύρη: «Ήταν βίαιος ο τρόπος που σταμάτησε η εκπομπή»
02.06.26 , 11:00 Νέα Αριστερά: Παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου
02.06.26 , 10:43 Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Ρεκόρ συμμετοχών Rally1 για το WRC 2026
02.06.26 , 10:35 Μαρία Αντωνά: Η απάντηση στα τοξικά σχόλια για τη σχέση της με τον Λιάγκα
02.06.26 , 10:33 Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Τζέικ Μέντγουελ
02.06.26 , 10:19 Πρεμιέρα στις 2 Ιουνίου για το Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων
02.06.26 , 10:15 Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Τα θέματα και οι πρώτες απαντήσεις στα Μαθηματικά
02.06.26 , 10:10 Αλτσχάιμερ: Εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει τη νόσο πριν τα συμπτώματα
02.06.26 , 10:07 Πέτρος Κόκκαλης: Παραιτήθηκε από το Κόσμος - «Δεν αποχωρώ από την πολιτική»
02.06.26 , 10:02 Δέσποινα Μοιραράκη: Η συγκινητική ανάρτηση κι η υπόσχεση στον σύζυγό της
02.06.26 , 10:00 Δείτε τις ευνοϊκές και τις δύσκολες ημέρες του Ιουνίου που ξεκίνησε
02.06.26 , 09:53 ΗΣΑΠ: Εκτός λειτουργίας 4 σταθμοί του ηλεκτρικού λόγω βλάβης
02.06.26 , 09:41 Γιαννόπουλος: «Παίρνω τηλέφωνο να πω ότι ψάχνω δουλειά, δεν είναι ντροπή»
Αλλάζει ξανά ο καιρός: «Έρχεται οργανωμένη διαταραχή»
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Γιώργος Πατούλης- Νάνσυ Κοίλου: Βάφτισαν τον γιο τους!
Μελία Κράιλινγκ: Από το «Emily in Paris», στις Κυκλάδες για τον γάμο της!
Καιρός: Πρωτομηνιά με 34αρια - Αλλάζει το σκηνικό την Πέμπτη 4/6
Μαστροκώστα - Δέλλας: «Αυτό που είδα εκείνη τη μέρα ήταν όρκος ζωής»
Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Φουλ ερωτευμένοι στο Λος Άντζελες!
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Τα θέματα και οι πρώτες απαντήσεις στα Μαθηματικά
Πέτρος Κωστόπουλος: Η στιγμή που παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη / Βίντεο Open

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ήπιες καιρικές συνθήκες με τοπικές μπόρες και καταιγίδες αναμένονται μέχρι την Πέμπτη.
  • Υψηλές θερμοκρασίες 33-34°C σε πολλές περιοχές, κυρίως στη Θεσσαλία και την Αττική.
  • Από την Πέμπτη, οργανωμένη διαταραχή θα προκαλέσει ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.
  • Αστάθεια θα συνεχιστεί και την Παρασκευή, με περιορισμένα φαινόμενα.
  • Άνεμοι από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 μποφόρ.

Με ήπιες καιρικές συνθήκες, αλλά και καθημερινά φαινόμενα αστάθειας θα κυλήσει η υπόλοιπη εβδομάδα στη χώρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους τους 33-34 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Καιρός: Πρωτομηνιά με 34αρια - Αλλάζει το σκηνικό την Πέμπτη 4/6

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Για σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις κατακόρυφης ανάπτυξης, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και περιοχές του Βορείου Αιγαίου.

Τα φαινόμενα δε θα έχουν μεγάλη διάρκεια, όμως σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις.

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό από την Πέμπτη - Έρχεται οργανωμένη διαταραχή 

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και τις επόμενες ημέρες, με την αστάθεια να κορυφώνεται την Πέμπτη, όταν μια πιο οργανωμένη διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα αναμένεται να προκαλέσει περισσότερες και ισχυρότερες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. 

Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν, χωρίς όμως να εξαλειφθούν πλήρως.

Παρά την αστάθεια, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι μεγαλύτερες τιμές αναμένονται στη Θεσσαλία, τη Βοιωτία, την Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος θα φτάνει τους 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά ηπειρωτικά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμαίνονται γύρω στους 30-32 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάνουν τους 28-31 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας κατά τόπους τα 4 μποφόρ. Η δράση τους ως καταβατικοί άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα συμβάλλει στην περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
 |
ΒΡΟΧΕΣ
 |
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
 |
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ
 |
ΧΑΛΑΖΙ
 |
ΕΜΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top