Καλλιθέα: Στο αυτόφωρο γνωστός μπασκετμπολίστας

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε γνωστός μπασκεμπολίστας της ΑΕΚ αργά το βράδυ της Δευτέρας, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στην Καλλιθέα.
«Δεν ήμουν μεθυσμένος, μπερδεύτηκα με το GPS», λέει ο μπασκετμπολίστας
Ο μπασκεμπολίστας συνελήφθη γύρω στις 00:00 στην οδό Δημοσθένους, καθώς φέρεται να αρνήθηκε να υποβληθεί σε αστυνομικό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να αντέδρασε επιθετικά, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον οδηγήσουν στο τμήμα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, εξύβριση και απειλή.