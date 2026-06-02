ΗΣΑΠ: Εκτός Λειτουργίας 4 Σταθμοί Λόγω Βλάβης

Ταλαιπωρία περίμενε το πρωί της Τρίτης χιλιάδες επιβάτες του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου, μετά από βλάβη που έβγαλε εκτός λειτουργίας τέσσερις σταθμούς.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, λόγω βλάβης που έχει προκληθεί στην φωτεινή σηματοδότηση της γραμμής είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των συρμών στο τμήμα Ταύρος – Πειραιάς.
Η κυκλοφορία διεξαγόταν μόνο στο τμήμα Ταύρος – Κηφισιά, ενώ προσωρινά εκτός λειτουργίας τέθηκαν οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς.
Αμέσως ξεκίνησαν εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τελικά το ζήτημα επιλύθηκε.