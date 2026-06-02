Η Ντορέττα Παπαδημητρίου κι ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρίσκινται εδώ και λίγες ημέρες στο Λος Άντζελες για επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Το ταξίδι τους στην αμερικανική πόλη συνδέθηκε με την παγκόσμια πρεμιέρα της ελληνικής κωμωδίας Φίλοι Για Πάντα, η οποία παρουσιάστηκε στις 30 Μαΐου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες, LAGFF. Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μουσούλη, προβλήθηκε στο Regal NOHO στο Χόλιγουντ.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα χιουμοριστικό βίντεο με τον Γιώργο Γεροντιδάκη. Το υλικό από το ταξίδι συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και πολλά θετικά σχόλια, ενώ οι δυο τους μοιράστηκαν και πιο χαλαρές στιγμές από την παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Φωτογραφίες από το Χόλιγουντ

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης ανέβασε επίσης στο Instagram, τη Δευτέρα 01.06.2026, φωτογραφίες με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου. Σε μία από αυτές ποζάρουν αγκαλιά με φόντο τη θάλασσα, ενώ σε άλλη η ηθοποιός έχει ανέβει πάνω στον σύντροφό της κάτω από την ταμπέλα του Hollywood.

Οι εικόνες που μοιράστηκαν από το ταξίδι δείχνουν το ζευγάρι χαλαρό και ιδιαίτερα κοντά, σε μια περίοδο που, όπως προκύπτει από τις αναρτήσεις τους, εμφανίζεται πιο ανοιχτό δημόσια ως προς τη σχέση του.

Η ανάρτηση του Γιώργου Γεροντιδάκη

Οι δηλώσεις για τη σχέση τους

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου είχε δηλώσει πρόσφατα για τη σχέση τους ότι: «Δεν είναι φιλία που να εξελίχθηκε σε έρωτα. Δεν με ενοχλεί να με ρωτάνε απλά εγώ από την πλευρά μου μπορεί να είμαι βαρετή. Απαντώ κατάλληλα».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεροντιδάκης είχε πει σε δική του συνέντευξη ότι «Η σχέση μας είναι μια όμορφη συγκυρία, αλλά δε μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες».