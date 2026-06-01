Ένα ιστιοπλοϊκό, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 12 άτομα, έπεσε σήμερα πάνω σε ψαρόβαρκα και τη βύθισε, έξω από τη Μαρίνα Ζέας. Από θαύμα σώθηκε ο ψαράς. Ο Βαγγέλης Γκούμας έχει ντοκουμέντα και πληροφορίες στο Star.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο ιστιοπλοϊκό επέβαιναν ο καπετάνιος του σκάφους και έντεκα γυναίκες που έκαναν μια bachelor βόλτα έξω από τη Μαρίνα Ζέας.

Ο ψαράς ήταν αγκυροβολημένος και ψάρευε με καλάμι όταν ξαφνικά άκουσε έναν θόρυβο. Γυρίζει και βλέπει το σκάφος να κατευθύνεται προς τα πάνω του. Αρχίζει να φωνάζει «θα πέσεις πάνω μου, θα πέσεις πάνω μου, σταμάτα».

Ο ψαράς αντιλαμβανόμενος ότι κανένας από το ιστιοφόρο δεν ανταποκρίνεται, βουτά στο νερό την τελευταία στιγμή, με το ιστιοφόρο να περνά στην κυριολεξία από πάνω του. Πολύ κοντά στο σημείο που έγινε το ατύχημα βρισκόταν σκάφος του λιμενικού.

Οι λιμενικοί έσπευσαν στο σημείο, έριξαν στον ψαρά σωσίβιο και τον ανέβασαν πάνω στο σκάφος.

Η πρώτη φράση που τους είπε ήταν «Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά, είμαι καλά».

Η κάμερα του Star κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες, τόσο από το ιστιοπλοϊκό όσο και από τη διαλυμένη βάρκα που μεταφέρθηκε στην άκρη του λιμανιού.

Ο ψαράς, ευτυχώς είναι καλά στη υγεία του και βρίσκεται στο σπίτι του.