Μαρίνα Ζέας: Σύγκρουση τουριστικού σκάφους με αλιευτικό

Επέβαιναν 12 άτομα - Είναι καλά στην υγεία τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.06.26 , 16:04 Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε σε ποιον μοιάζει η κόρη της!
01.06.26 , 16:00 Πανελλήνιες: Πώς να τονώσετε το ηθικό των παιδιών στις εξετάσεις
01.06.26 , 15:53 Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών
01.06.26 , 15:42 Φάλαινα φυσητήρας 9 μέτρων εμφανίστηκε τον Ευβοϊκό κόλπο
01.06.26 , 15:28 Παγωτό Από «Χρυσάφι»: Η Ακρίβεια «Λιώνει» Τα Πορτοφόλια
01.06.26 , 14:55 Γιώργος Λιάγκας για Σοφία Μουτίδου: «Υπάρχει εμμονή και κόμπλεξ»
01.06.26 , 14:37 Καλαμάτα: «Την είδα με το μαχαίρι» - Οι κυνικοί ισχυρισμοί του δράστη
01.06.26 , 14:00 Τα καθημερινά looks που επιλέγω για το γραφείο όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει
01.06.26 , 13:49 Λάκης Γαβαλάς: «Σίγουρα μου λείπει το να είχα παιδί»
01.06.26 , 13:43 Μαρίνα Ζέας: Σύγκρουση τουριστικού σκάφους με αλιευτικό
01.06.26 , 13:15 Ιωάννα Τούνη: Παιχνίδια στην πισίνα με τον γιο της, Πάρη & τον σύντροφό της
01.06.26 , 13:02 Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ
01.06.26 , 12:42 Χρηστάκης: Η μοιραία απόφαση που τερμάτισε την καριέρα του & ο θάνατός του
01.06.26 , 12:35 Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
01.06.26 , 12:29 Επίδομα Θέρμανσης: Διορθώσεις έως 31 Αυγούστου και νέα πληρωμή
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Ιωάννα Τούνη: Παιχνίδια στην πισίνα με τον γιο της, Πάρη & τον σύντροφό της
Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών
Πέτρος Κωστόπουλος: Η στιγμή που παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της- Φωτογραφίες από τον γάμο
Καιρός: Πρωτομηνιά με 34αρια - Αλλάζει το σκηνικό την Πέμπτη 4/6
Κολυδάς: Καλοκαιρινές μέρες με... ανατροπή την Πέμπτη
Καλαμάτα: «Την είδα με το μαχαίρι» - Οι κυνικοί ισχυρισμοί του δράστη
Σταματίνα Τσιμτσιλή:«Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε με το θάνατο του μπαμπά μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (1/6/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σύγκρουση τουριστικού σκάφους με αλιευτικό σημειώθηκε ανοιχτά της Μαρίνας Ζέας, υπό άγνωστες συνθήκες.
  • Στο τουριστικό σκάφος επέβαιναν 12 άτομα, όλοι ασφαλείς και χωρίς τραυματισμούς.
  • Ο μοναδικός επιβάτης του αλιευτικού περισυνελέγη από περιπολικό σκάφος και είναι καλά στην υγεία του.
  • Το τουριστικό σκάφος επέστρεψε στη Μαρίνα Ζέας χωρίς ζημιές, ενώ το αλιευτικό υπέστη εκτεταμένες ζημιές.
  • Δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό.

Αναστάτωση προκλήθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Μαρίνας Ζέας, όταν επιβατηγό - τουριστικό σκάφος ελληνικής σημαίας συγκρούστηκε με ιδιωτικό αλιευτικό σκάφος, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου ένα ναυτικό μίλι έξω από τη Μαρίνα Ζέας και κινητοποίησε άμεσα το Λιμενικό Σώμα. Στο επιβατηγό - τουριστικό σκάφος επέβαιναν συνολικά 12 άτομα, τα οποία δεν τραυματίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα, ασφαλής είναι και ο μοναδικός επιβαίνων του αλιευτικού σκάφους, ο οποίος βρέθηκε στη θάλασσα μετά τη σύγκρουση.

Πειραιάς: Φωτιά σε τέσσερα γιοτ στη Μαρίνα Ζέας - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού, ο αλιέας περισυνελέγη άμεσα από περιπολικό σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή τη στιγμή του συμβάντος. Ακολούθως μεταφέρθηκε στη Μαρίνα Ζέας, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν χρειάστηκε περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Το επιβατηγό - τουριστικό σκάφος κατάφερε να επιστρέψει με ασφάλεια στη Μαρίνα Ζέας, χωρίς να αναφερθούν ζημιές. Αντίθετα, το αλιευτικό σκάφος υπέστη εκτεταμένες ζημιές και, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: Παρανάλωμα του πυρός τρία πολυτελή γιοτ

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, καθώς δεν διαπιστώθηκε διαρροή καυσίμων.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ
 |
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
 |
ΣΚΑΦΟΣ
 |
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top