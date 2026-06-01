Μαρίνα Ζέας: Σύγκρουση τουριστικού σκάφους με αλιευτικό

Αναστάτωση προκλήθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Μαρίνας Ζέας, όταν επιβατηγό - τουριστικό σκάφος ελληνικής σημαίας συγκρούστηκε με ιδιωτικό αλιευτικό σκάφος, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου ένα ναυτικό μίλι έξω από τη Μαρίνα Ζέας και κινητοποίησε άμεσα το Λιμενικό Σώμα. Στο επιβατηγό - τουριστικό σκάφος επέβαιναν συνολικά 12 άτομα, τα οποία δεν τραυματίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα, ασφαλής είναι και ο μοναδικός επιβαίνων του αλιευτικού σκάφους, ο οποίος βρέθηκε στη θάλασσα μετά τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού, ο αλιέας περισυνελέγη άμεσα από περιπολικό σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή τη στιγμή του συμβάντος. Ακολούθως μεταφέρθηκε στη Μαρίνα Ζέας, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν χρειάστηκε περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Το επιβατηγό - τουριστικό σκάφος κατάφερε να επιστρέψει με ασφάλεια στη Μαρίνα Ζέας, χωρίς να αναφερθούν ζημιές. Αντίθετα, το αλιευτικό σκάφος υπέστη εκτεταμένες ζημιές και, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, καθώς δεν διαπιστώθηκε διαρροή καυσίμων.