Χθες Κυριακή 31 Μαΐου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε γενέθλια και στη σημερινή εκπομπή του Happy Day, οι συνεργάτες της, της ετοίμασαν μία όμορφη έκπληξη, κάνοντας αυτή τη μέρα ακόμη πιο ξεχωριστή για τη γνωστή παρουσιάστρια.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία έγινε 44 χρόνων, πέρασε την ημέρα των γενεθλίων της μαζί με το σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά εκτός Αθηνών, ενώ ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, βρέθηκε μπροστά σε μια συγκινητική κίνηση από την ομάδα της εκπομπής, κατά την οποία της προσέφεραν μία ανθοδέσμη, καθώς και μία εντυπωσιακή τούρτα για να της ευχηθούν.

Το κλίμα ήταν άκρως γιορτινό στο πλατό της εκπομπής, με τους συνεργάτες της Σταματίνας Τσιμτσιλή να της εύχονται δημόσια «χρόνια πολλά» και την ίδια να είναι εμφανώς συγκινημένη και ευγνώμων με την αγάπη που δέχτηκε τόσο από τους δικούς της ανθρώπους όσο και από την τηλεοπτική της οικογένεια.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η γνωστή παρουσιάστρια: «Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ! Να ευχηθούμε χρόνια πολλά για το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τις ζωές μας, τις ψυχές μας και τις οικογένειες μας. Τα γενέθλια μου έπεσαν χθες (Κυριακή 31 Μαΐου), με πήρατε και τηλέφωνο, σας ευχαριστώ! Με συγκινείται, πάντα είναι ωραίο να δέχομαι ευχές από ανθρώπους που αγαπώ και εσείς είστε η δεύτερη οικογένεια μου. Χθες τα πέρασα με τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα, με τον σύζυγό μου και τα τρία μου παιδάκια! Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ πολύ! Να είμαστε γεροί, τυχεροί, αγαπημένοι και πάντα να γιορτάζουμε επιτυχία».

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε μάλιστα πως την ημέρα των γενεθλίων της την πέρασε με τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα, τον σύζυγό της Θέμη Σοφό και τα τρία τους παιδιά, επιλέγοντας να γιορτάσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δείτε φωτογραφίες από τη σύντομη εξόρμηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή, κατά την οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της με την οικογένειά της:

Φωτογραφίες: Instagram.com

Όπως ήταν αναμενόμενο, όλοι οι στενοί φίλοι και συνεργάτες της Σταματίνας Τσιμτσιλή, της έστειλαν διαδικτυακές ευχές, με εκείνη να κάνει share τα stories στο προσωπικό της προφίλ.

Δείτε τις ευχές που δημοσίευσαν κοντινά πρόσωπα της Σταματίνας Τσιμτσιλή για τα γενέθλιά της:

Φωτογραφίες: Instagram.com