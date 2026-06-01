Καλαμάτα: Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας η υπόθεση δολοφονίας μιας 39χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι όπου διέμενε με τον σύζυγό της, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 1/6.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατοικία επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας, όταν λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα γείτονες άκουσαν έντονες φωνές και αναστάτωση να προέρχονται από διαμέρισμα της περιοχής. Αμέσως ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο για να διερευνήσει τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα βρήκαν τον 41χρονο σύζυγο της γυναίκας εμφανώς αναστατωμένο και με αίματα πάνω στα ρούχα και το σώμα του. Κατά την έρευνα στο εσωτερικό της κατοικίας εντοπίστηκε η 39χρονη σύζυγός του νεκρή μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ στο χέρι της φέρεται να βρισκόταν ένα μαχαίρι. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο 41χρονος συνελήφθη επί τόπου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με στελέχη της Τροχαίας Καλαμάτας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση κατασχέθηκε από τις Αρχές.

Ιδιαίτερα συγκλονιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι το ζευγάρι είχε δύο ανήλικα παιδιά. Μετά το περιστατικό, τα παιδιά μεταφέρθηκαν για προληπτική φροντίδα στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου παρακολουθούνται από ειδικούς.

Καλαμάτα: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.