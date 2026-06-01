Καλαμάτα: Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους

Ομολόγησε το έγκλημα ο 41χρονος - Στο νοσοκομείο τα δύο ανήλικα παιδιά τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.06.26 , 12:35 Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
01.06.26 , 12:29 Επίδομα Θέρμανσης: Διορθώσεις έως 31 Αυγούστου και νέα πληρωμή
01.06.26 , 12:00 Μπανάνα ή μούρα στο smoothie; Μια νέα μελέτη σας δίνει την απάντηση
01.06.26 , 11:56 Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη φωτογραφία του έξω από το νοσοκομείο
01.06.26 , 11:17 Τροχαίο Πάτρα: Δε λειτουργούσε η κάμερα στο κράνος του 52χρονου
01.06.26 , 11:00 Ταινία Online: Δες το θρίλερ «Έκρηξη Θυμού» με τον Ράσελ Κρόου
01.06.26 , 10:40 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα γενέθλια & η on air έκπληξη στο πλατό της εκπομπής
01.06.26 , 10:00 Αγιορείτικο καλοκαιρινό γλυκό με μέλι και καρύδια από τον Γέροντα Ιάκωβο
01.06.26 , 09:58 Καιρός: Πρωτομηνιά με 34αρια - Αλλάζει το σκηνικό την Πέμπτη 4/6
01.06.26 , 09:56 Πέτρος Κωστόπουλος: Η στιγμή που παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό
01.06.26 , 09:32 Καλαμάτα: Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους
01.06.26 , 09:18 Alfa Romeo: Ποιο είναι το μέλλον -Το νέο μοντέλο της
01.06.26 , 09:05 Hyundai: Ψηφιακές οθόνες εμπνευσμένες από το Παγκόσμιο Κύπελλο
01.06.26 , 09:03 Αγίου Πνεύματος: Τι γιορτάζουμε και κάθε πότε «πέφτει»;
01.06.26 , 08:19 Ανδρέας Καλαντράνης: Το ελληνικό εστιατόριο στην Ελβετία και το Instagram
Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της- Φωτογραφίες από τον γάμο
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Πέτρος Κωστόπουλος: Η στιγμή που παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό
Κολυδάς: Καλοκαιρινές μέρες με... ανατροπή την Πέμπτη
Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος
Καλαμάτα: Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους
«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
Τροχαίο Πάτρα: Δε λειτουργούσε η κάμερα στο κράνος του 52χρονου
Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
Σταματίνα Τσιμτσιλή:«Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε με το θάνατο του μπαμπά μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους /MEGA

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Καλαμάτα, 39χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή από τον σύζυγό της, 41 ετών, το πρωί της 1ης Ιουνίου.
  • Η γυναίκα είχε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και βρέθηκε στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού τους.
  • Ο σύζυγος συνελήφθη με αίματα πάνω του και φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.
  • Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν για προληπτική φροντίδα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.
  • Ο 41χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία.

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας η υπόθεση δολοφονίας μιας 39χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι όπου διέμενε με τον σύζυγό της, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 1/6.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατοικία επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας, όταν λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα γείτονες άκουσαν έντονες φωνές και αναστάτωση να προέρχονται από διαμέρισμα της περιοχής. Αμέσως ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο για να διερευνήσει τι είχε συμβεί. 

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τον γαμπρό του

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα βρήκαν τον 41χρονο σύζυγο της γυναίκας εμφανώς αναστατωμένο και με αίματα πάνω στα ρούχα και το σώμα του. Κατά την έρευνα στο εσωτερικό της κατοικίας εντοπίστηκε η 39χρονη σύζυγός του νεκρή μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ στο χέρι της φέρεται να βρισκόταν ένα μαχαίρι. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. 

Ο 41χρονος συνελήφθη επί τόπου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με στελέχη της Τροχαίας Καλαμάτας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση κατασχέθηκε από τις Αρχές. 

Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος

Ιδιαίτερα συγκλονιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι το ζευγάρι είχε δύο ανήλικα παιδιά. Μετά το περιστατικό, τα παιδιά μεταφέρθηκαν για προληπτική φροντίδα στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου παρακολουθούνται από ειδικούς. 

Καλαμάτα: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top