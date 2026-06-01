Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Ιουνίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.06.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Ιουνίου
31.05.26 , 23:55 Χαλκιδική: Aπέραντη χωματερή στη Νέα Ποτίδαια, δίπλα σε περιοχή Natura!
31.05.26 , 23:40 12χρονη Λάρισα: «To παιδί σώθηκε από θαύμα» - Της έκανε ΚΑΡΠΑ η αδερφή της
31.05.26 , 23:10 1% Club: «Σας το δίνω! Εγώ μπορεί να είχα τρομάξει!»
31.05.26 , 22:55 1% Club: «Μα, γιατί δε συνεργαστήκατε;»
31.05.26 , 22:30 Κλήρωση Τζόκερ 31/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
31.05.26 , 22:00 1% Club: «Αν χρειαστεί, θα κάνεις έτσι το σκονάκι για να το δείξεις δίπλα;»
31.05.26 , 21:36 Θανάσης Αυγερινός: Δεν έχει χορηγούς η Μαρία Καρυστιανού
31.05.26 , 21:09 Κολυδάς: Καλοκαιρινές μέρες με... ανατροπή την Πέμπτη
31.05.26 , 20:09 Επεισόδια Αλβανία: H στιγμή που σέρνουν στο έδαφος Έλληνα διαδηλωτή
31.05.26 , 20:05 Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και ανάπτυξης
31.05.26 , 19:44 Lingo: «Πο πο πο, τι παιχνιδάρα είναι αυτή! Τι ανατροπή ήταν αυτή, παιδιά!»
31.05.26 , 18:55 Η βαφτιστήρα και ο νονός που ήρθαν να παίξουν στο Lingo!
31.05.26 , 18:09 Πέθανε ο άνδρας που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας
31.05.26 , 17:45 Μάνδρα: Άνδρας απειλούσε να πέσει από ταράτσα
Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της- Φωτογραφίες από τον γάμο
Κολυδάς: Καλοκαιρινές μέρες με... ανατροπή την Πέμπτη
Σταματίνα Τσιμτσιλή:«Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε με το θάνατο του μπαμπά μου»
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος
Σαββατοκύριακο Παρέα: Εκτός εκπομπής ο Πέτρος Κωστόπουλος - Πού βρίσκεται;
Ιωάννα Τούνη: Βόλτα με την παρέα της στα σοκάκια της Μυκόνου
Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Ιουνίου
Πέθανε ο άνδρας που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας
Περισσότερα

VIDEOS

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 1 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος μαρτύρων, Οσίου Πύρρου του παρθένου, Αγίου Θεσπέσιου μάρτυρος και Αγίου Ιουστίνου μάρτυρος. Σήμερα είναι επίσης του Αγίου Πνεύματος.

Την επομένη της Πεντηκοστής, ημέρα Δευτέρα, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και την Αγία Τριάδα εν γένει.

Το Άγιο Πνεύμα αποτελεί με τον Πατέρα και τον Υιό τον Τριαδικό Θεό του Χριστιανισμού. Είναι ομοούσιο και ομότιμο προς τα δύο άλλα πρόσωπα και διακρίνεται από αυτά κατά την υπόσταση («Μονάς εν τριάδι και τριάς εν μονάδι»). Ο μονοθεϊσμός του Χριστιανισμού είναι τριαδολογικός και όχι μοναδολογικός, όπως του Ιουδαϊσμού και του Μωαμεθανισμού.

Η φιλοξενία του Αβραάμ

Η φιλοξενία του Αβραάμ

Το Σύμβολο της Πίστεως Νικαίας - Κωνσταντινουπόλεως (381), γνωστότερο ως «Πιστεύω», ορίζει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κύριο και ζωοποιό, συνδοξάζεται και συμπροσκυνείται με τον Πατέρα και τον Υιό και εκπορεύεται από τον Πατέρα («... Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών...»).

Η ιδιαιτερότητα του τρόπου ύπαρξης του Αγίου Πνεύματος (εκπόρευση από τον Πατέρα), παρερμηνεύθηκε από τους αρειανόφρονες Βησιγότθους της Ισπανίας, οι οποίοι υποστήριξαν ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από τον Υιό («filioque»). Προσέθεσαν τη φράση αυτή στο Σύμβολο της Πίστεως στη Σύνοδο του Τολέδο (589) και επηρέασαν ολόκληρη τη θεολογία της δυτικής Χριστιανοσύνης. Η δογματική αυτή διαφορά μεταξύ Δυτικού και Ανατολικού Χριστιανισμού προκάλεσε το Σχίσμα του 1054.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει την απεικόνιση του Αγίου Πνεύματος μόνο σε δύο περιπτώσεις: Ως περιστερά στην απεικόνιση των Θεοφανείων και ως πύρινη γλώσσα στην απεικόνιση της Πεντηκοστής.

Η ημέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος είναι αργία σε πολλές χριστιανικές χώρες της υφηλίου. Στη χώρα μας αρχικά ήταν αργία μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους, μιας και το Άγιο Πνεύμα αποτελεί τον προστάτη τους, αλλά με την πάροδο του χρόνου επεκτάθηκε και σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ευέλπιστος
  • Ευελπίστη
  • Ιέραξ, Ιέρακας, Γέρακας
  • Γεράκης
  • Γερακίνα
  • Πύρρος, Πύρος
  • Πύρρα, Πύρα
  • Θεσπέσιος, Θεσπέσης
  • Θεσπέσια
  • Ιουστίνος
  • Τριάδα, Τριάς
  • Κορίνος
  • Κόρη, Κορίνα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:04 και θα δύσει στις 20:41. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 38 λεπτά.

Σελήνη 15.7 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Γονέων

Γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Ιουνίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 2012 (A/RES/66/292), ως φόρος τιμής στους γονείς όλου του κόσμου.

Το σχετικό ψήφισμα του ΟΗΕ αναγνωρίζει το ρόλο των γονέων στην ανατροφή των παιδιών και καλεί τα κράτη – μέλη να γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα Γονέων (World Day of Parents) σε πλήρη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και με τη συμμετοχή των νέων και των παιδιών.

Ο ΟΗΕ στο ψήφισμά του επισημαίνει ότι η οικογένεια έχει την πρωταρχική ευθύνη για την ανατροφή και την προστασία των παιδιών και για την πλήρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους τα παιδιά θα πρέπει να μεγαλώνουν σ’ ένα οικογενειακό περιβάλλον, όπου κυριαρχεί η ευτυχία, η αγάπη και η κατανόηση.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top