Είναι η στιγμή που ο Νίκος Μουτσινάς εξηγεί στα δύο ζευγάρια, ότι το επόμενο Lingo θα δείξει ποιο ζευγάρι θα είναι στον τελικό του Lingo!

Ποιοι κατάφεραν να πάνε εν τέλει στο μεγάλο τελικό; Οι Γιώργος και Σωτηρία ή οι Μαρία και Κώστας;

Lingo: Ποιο ζευγάρι πέρασε στον τελικό;

Το γράμμα που εμφανίστηκε στον φωτεινό πίνακα ήταν το «Ν» με τον Γιώργο να λέει τη λέξη «Νυχάκι», με το «Ν» να γίνεται πράσινο.

Στη συνέχεια, η Μαρία είπε τη λέξη «νοθεία», όπου το «ο» έγινε πράσινο. Ο Γιώργος συνέχισε λέγοντας τη λέξη «ντόπιο», αφού δεν κατάφερε να βρει κάποια που να αρχίζει από «νο», όπως έδειχνε και ο πίνακας του Lingo.

Lingo: Ο Γιώργος κατάφερε να βρει τη ζητούμενη λέξη!

Η Μαρία συνέχισε το παιχνίδι επιλέγοντας τη λέξη «νότιος»,την οποία και συλλάβισε και, κάνοντας την ανατροπή, ο Γιώργος επέλεξε τη λέξη «νομίζω», η οποία ήταν και αυτή που κρυβόταν πίσω από το γρίφο του Lingo, κερδίζοντας με τη Σωτηρία τη θέση για το μεγάλο τελικό!

Lingo: Ο Νίκος Μουτσινάς ενθουσιάστηκε με την ανατροπή

Ο Νίκος Μουτσινάς, ενθουσιασμένος με την εξέλιξη του παιχνιδιού είπε: «Πο πο πο, τι παιχνιδάρα είναι αυτή! Τι ανατροπή ήταν αυτή ρε παιδιά; Αυτό είναι το παιχνίδι που "γαργαλάει" το μέσα του ανθρώπου».

