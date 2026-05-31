Lingo: «Πο πο πο, τι παιχνιδάρα είναι αυτή! Τι ανατροπή ήταν αυτή, παιδιά!»

Το ζευγάρι που πέρασε στον τελικό

  • Ο Νίκος Μουτσινάς ανακοίνωσε ποιο ζευγάρι θα προκριθεί στον τελικό του Lingo.
  • Οι Γιώργος και Σωτηρία κέρδισαν τη θέση στον τελικό με τη λέξη "νομίζω".
  • Η Μαρία και ο Κώστας συμμετείχαν επίσης, αλλά δεν προχώρησαν στον τελικό.
  • Η ανατροπή του παιχνιδιού ενθουσίασε τον Μουτσινά, που χαρακτήρισε το Lingo "παιχνιδάρα".
  • Το γράμμα που εμφανίστηκε ήταν το "Ν", με σημαντικές λέξεις όπως "νυχάκι" και "νοθεία".

Είναι η στιγμή που ο Νίκος Μουτσινάς εξηγεί στα δύο ζευγάρια, ότι το επόμενο Lingo θα δείξει ποιο ζευγάρι θα είναι στον τελικό του Lingo!

Ποιοι κατάφεραν να πάνε εν τέλει στο μεγάλο τελικό; Οι Γιώργος και Σωτηρία ή οι Μαρία και Κώστας;

Lingo: Ποιο ζευγάρι πέρασε στον τελικό;

Το γράμμα που εμφανίστηκε στον φωτεινό πίνακα ήταν το «Ν» με τον Γιώργο να λέει τη λέξη «Νυχάκι», με το «Ν» να γίνεται πράσινο.

Στη συνέχεια, η Μαρία είπε τη λέξη «νοθεία», όπου το «ο» έγινε πράσινο. Ο Γιώργος συνέχισε λέγοντας τη λέξη «ντόπιο», αφού δεν κατάφερε να βρει κάποια που να αρχίζει από «νο», όπως έδειχνε και ο πίνακας του Lingo.

Lingo: Ο Γιώργος κατάφερε να βρει τη ζητούμενη λέξη!

Η Μαρία συνέχισε το παιχνίδι επιλέγοντας τη λέξη «νότιος»,την οποία και συλλάβισε και, κάνοντας την ανατροπή, ο Γιώργος επέλεξε τη λέξη «νομίζω», η οποία ήταν και αυτή που κρυβόταν πίσω από το γρίφο του Lingo, κερδίζοντας με τη Σωτηρία τη θέση για το μεγάλο τελικό!

Lingo: Ο Νίκος Μουτσινάς ενθουσιάστηκε με την ανατροπή

Ο Νίκος Μουτσινάς, ενθουσιασμένος με την εξέλιξη του παιχνιδιού είπε: «Πο πο πο, τι παιχνιδάρα είναι αυτή! Τι ανατροπή ήταν αυτή ρε παιδιά; Αυτό είναι το παιχνίδι που "γαργαλάει" το μέσα του ανθρώπου».

