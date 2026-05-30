Έλενα Χριστοπούλου για Σοφία Μουτίδου: «Εγώ πέρασα πολύ καλά στην εκπομπή»

Η εκπομπή Real View έριξε οριστικά «αυλαία»

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Οι δηλώσεις της Έλενας Χριστοπούλου / Βίντεο: ΑΝΤ1

Πρόωρα ολοκληρώθηκε το Real View, όπου οι παρουσιάστριες Σοφία Μουτίδου, Έλενα Χριστοπούλου, Ελίνα Παπίλα και Δάφνη Καραβοκύρη, αποχαιρέτησαν χθες Παρασκευή 29 Μαΐου το κοινό της τηλεοπτικής εκπομπής.

Η Έλενα Χριστοπούλου έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», τονίζοντας πως δε συμφωνεί με τα λεγόμενα της Σοφίας Μουτίδου, η οποία, όπως είπε δεν πέρασε καθόλου καλά τη φετινή σεζόν. 

Υπενθυμίζουμε ότι η Σοφία Μουτίδου, εμφανώς δυσαρεστημένη, δήλωσε στο τέλος του Real View: «Εγώ δεν πέρασα καλά. Ανακουφίζομαι που τελειώνει. Ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα, πάνω από τις δυνάμεις μου, ζορίστηκα πολύ εδώ. Ήταν δύσκολο επτάμηνο…».

Έξαλλος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Ντροπή σας! Δε δικαιολογούνται»

Από τη μεριά της, η Έλενα Χριστοπούλου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι: «Πολύ ωραία ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Πάμε για άλλες θάλασσες τώρα…  Εγώ δεν είμαι η Σοφία, είμαι η Έλενα και έχω περάσει πολύ καλά! Σε μια οικογένεια, σε μια ομάδα δεν μπορούμε να συμφωνούμε και να αγαπιόμαστε όλοι. Αυτή είναι η θέση μου. Υπήρξαν πολύ ωραίες στιγμές με ειλικρίνεια και αλήθεια και άλλες στιγμές που δεν έχω πει την άποψή μου, ήθελα αλλά έχει να κάνει με μένα. Είμαστε ζωντανοί οργανισμοί και θα κριθούμε όταν είμαστε στην τηλεόραση. Δεν ολοκληρώθηκε σύντομα η εκπομπή, πέρασαν 7 μήνες».

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Λύγισε» μιλώντας για την Έλενα Χριστοπούλου

Στο τέλος του Real View, όταν οι παρουσιάστριες αποχαιρετούσαν μία μία το κοινό της εκπομπής, η Έλενα Χριστοπούλου είχε δηλώσει ότι: «Εγώ θα ευχαριστήσω τις συμμαθήτριές μου, τη Δάφνη, τη Σοφία και την Ελίνα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είμαι πάρα πολύ γεμάτη με τα κακά και τα καλά, με τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες, με τα προβλήματα και τα σωστά. Έχουμε μοιραστεί πολύ ιδιαίτερα πράγματα, και καλά και κακά, όπως σε κάθε σχέση, σε κάθε εκπομπή, σε κάθε οικογένεια ή ομάδα…».

