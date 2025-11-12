Έξαλλος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Ντροπή σας! Δε δικαιολογούνται»

Τα πυρά του δημοσιογράφου σε Μουτίδου, Χριστοπούλου, Παπίλα, Καραβοκύρη

Ο Δημήτρης Ουγγάρεζος ξέσπασε κατά των Σοφίας Μουτίδου, Έλενας Χριστοπούλου, Ελίνας Παπίλα και Δάφνης Καραβοκύρη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τον πατέρα ενός εκ των θυμάτων των Τεμπών, Λυσσίμαχο Παπάζογλου.

Ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός έβαλε τις τέσσερις παρουσιάστριες του «Real View» στο «κάδρο», υποστηρίζοντας ότι έδειξαν ασέβεια σε έναν άνθρωπο που βγήκε να μιλήσει ζωντανά στην εκπομπή τους.

Η κριτική του Ουγγαρέζου βασίστηκε στο γεγονός ότι οι τέσσερις κυρίες επέμεναν να ρωτούν τον καλεσμένο τους για τη Μαρία Καρυστιανού και τη φημολογούμενη ίδρυση νέου κόμματος, παρότι εκείνος είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί να κάνει κανένα σχόλιο ή αναφορά σε εκείνη.

Αναφερόμενος στο συμβάν, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε: «Εγώ το είδα και το πρωί. Είναι ασχήμια αυτό που έγινε, τηλεοπτική ασχήμια. Δεν είναι ατόπημα. Προσωπικά έχω κάνει πολλά τηλεοπτικά ατοπήματα, τα οποία προσπαθώ να διορθώσω και έχω μετανιώσει γι’ αυτά. Εδώ όμως μιλάμε για τηλεοπτική ασχήμια».

Μετά την προβολή του αποσπάσματος, φανερά εκνευρισμένος, πρόσθεσε: «Παιδιά, control δεν έχουν; Μας έφερε όλους σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν τους λέει κάποιος ότι αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του. Δεν είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός που τον φέραμε να τον ρωτήσουμε για τη Νίκα και δε θέλει να απαντήσει και τον πιέζουμε. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα και πολύ λεπτή η κατάσταση. Με το στανιό θα μας πεις… Είπε “δε θέλω|’ πολύ ευγενικά ο άνθρωπος».

Ο δημοσιογράφος δε σταμάτησε εκεί: «Δε δικαιολογούνται. Δε ξέρω αν τους έβαλαν λόγια ότι τους έχει επισκιάσει η Μουτίδου και πήγαν και εκείνες να βγουν μπροστά. Από που κι ως που; Πάλι γνωματεύσεις. Λέει, “φοβάστε”. Πώς εσύ βγάζεις συμπέρασμα για την ψυχολογία ενός ανθρώπου; Θα πεις εσύ ότι φοβάται ένας άνθρωπος; Όχι Σοφία. Ρε Θέμη… Ο Μάλλης που είναι πάνω…Τι γίνεται εκεί; Ντροπή. Ντροπή και στην Παπίλα, και στην Καραβοκύρη, και στη Χριστοπούλου. Ντροπή σας! Ντροπή ρε παιδιά».

Και συνέχισε: «Ο άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του και θέλουν εκεί με το στανιό να μας πει για την Καρυστιανού. Είναι ντροπή ρε παιδιά. Δε μπορούμε να βλέπουμε τηλεόραση και να λέμε ότι ντρεπόμαστε με αυτό; Καλύπτετε το συνάφι μας; Γιατί δε λέτε ότι ντραπήκαμε όλοι που το είδαμε αυτό;», ρώτησε, τέλος, τους συνεργάτες του στο Buongiorno.

