Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος σε ηλικία 67 ετών

Θλίψη στη δημοσιογραφία

STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφία NDP
Αντώνης Κοκορίκος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Αντώνης Κοκορίκος σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο.

Ο Αντώνης Κοκορίκος ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ και είχε εργαστεί από το 1982 σε μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας, ραδιοφωνικούς σταθμούς και εφημερίδες. 

Μεταξύ άλλων εργάστηκε στους τηλεοπτικούς σταθμούς ΕΡΤ, ΣΚΑΪ, ALTER και στο STAR όπου το 2008 παρουσίαζε την πρωινή εκπομπή «Κάθε Μέρα Καλημέρα» με την Έμυ Λιβανίου. Επίσης εργάστηκε στους ραδιοσταθμούς ΕΡΑ, ΣΚΑΪ, ΝΙΤΡΟ, Alpha, Flash και στις εφημερίδες Καθημερινή, Αυγή.

Την είδηση έκανε γνωστή η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων με ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook.

«Μια δύσκολη είδηση μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα. «Έφυγε» πριν από λίγο ο Αντώνης Κοκορίκος. Ταξιδεύει στο αιώνιο φως. Καλό Παράδεισο Αδελφέ. Και καλή Αντάμωση....

Η μεγάλη συνεισφορά του Αντώνη στην πρώτη γραμμή για τις δημοκρατικές διεκδικήσεις της ελληνικής κοινωνίας αλλά και οι συνδικαλιστικές διεκδικήσεις με την Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων σφραγίζουν μια ολόκληρη εποχή», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανάρτηση.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΚΟΡΙΚΟΣ
 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
