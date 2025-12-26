Καλλιθέα: Φωτιά σε διαμέρισμα - Χωρίς τις αισθήσεις τους δύο άνδρες

Εικάζεται ότι η φωτιά προκλήθηκε από κάποιο θερμαντικό μέσο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.12.25 , 21:55 Συγκλονίζει μέσα από το νοσοκομείο ο Άγγελος-«Πονάω αφόρητα, παραμορφώθηκα»
26.12.25 , 21:28 Καλλιθέα: Φωτιά σε διαμέρισμα - Χωρίς τις αισθήσεις τους δύο άνδρες
26.12.25 , 21:03 Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος σε ηλικία 67 ετών
26.12.25 , 19:13 Νεκροί οι ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη - Τρεις άνδρες και μια γυναίκα
26.12.25 , 18:40 Πλήγματα κατά των τζιχαντιστών της Νιγηρίας από τις ΗΠΑ με εντολή Τραμπ
26.12.25 , 18:29 Έρχεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift 2026
26.12.25 , 18:00 Συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ την Κυριακή στη Φλόριντα
26.12.25 , 18:00 Ελεγχόμενη έκρηξη στην Κυψέλη έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου
26.12.25 , 17:21 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικη απόδραση στο Ντουμπάι
26.12.25 , 17:05 Πάβελ Ντούροφ: Έχει ήδη 100 παιδιά, πληρώνει εξωσωματική και για άλλα μωρά
26.12.25 , 16:30 Πύργος: Τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα έναν 16χρονο
26.12.25 , 16:15 Ολυμπιακός: Ο Ρέτσος έκανε… μαθήματα ελληνικών στον Τσικίνιο
26.12.25 , 15:55 Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Άγιος Δημήτριος: Αυλή σπιτιού έπεσε σε ρέμα
26.12.25 , 15:39 Ρία Ελληνίδου: «Ενδιαφέρει τον κόσμο με ποιον βγαίνω, αλλά...»
26.12.25 , 15:38 Ροδόπη: Πώς έγινε η τραγωδία με νεκρό έναν 7χρονο - Σοβαρά το αδελφάκι του
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικη απόδραση στο Ντουμπάι
Άγγελος Λάτσιος: Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα
Μενεγάκη: Αγκαλιά με τον Παντζόπουλο στέλνει ευχές για τα Χριστούγεννα
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Σάκης Ρουβάς: Χορεύει με την κόρη του, Αριάδνη, στο σαλόνι του σπιτιού τους
Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον 9 μηνών γιο της κάτω από το δέντρο
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
Καλλιθέα: Χωρίς τις αισθήσεις τους δύο άνδρες μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν δύο άνδρες, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα.

Φωτιά στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς στο Μικρολίμανο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, εντόπισαν τους δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους και με εγκαύματα, οι οποίοι στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 19:30 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην οδό Αγαμέμνονος στην Καλλιθέα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πρόκειται για διπλοκατοικία με δώμα, η οποία καιγόταν ολοσχερώς και ερευνάται το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από κάποιο θερμαντικό μέσο.

Καλλιθέα: Φωτιά σε διαμέρισμα

Καλλιθέα: Φωτιά σε διαμέρισμα

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται  προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top