Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

O Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Νάντια Μπουλέ φωτογραφήθηκαν μαζί και ανέβασαν τη φωτογραφία τους στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram το μεσημέρι της Δευτέρας. 

Οι δυο τους υπήρξαν ζευγάρι πριν από 15 χρόνια, όταν κι οι δυο έκαναν τα πρώτα τους βήματα στην τηλεόραση.

Το πρώην ζευγάρι πόζαρε μαζί για έναν ιδιαίτερο λόγο και έδωσαν ραντεβού για reunion αυτή την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Από το repost της Νάντιας Μπουλέ, στο οποίο επεσήμανε τα podcast που έχει ξεκινήσει, συμπεραίνουμε ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θα της παραχωρήσει μία συνέντευξη που θα προβληθεί σε λίγες ημέρες.

Δημήτρης Ουγγαρέζος – Νάντια Μπουλέ: Η συνάντηση του πρώην ζευγαριού

Δημήτρης Ουγγαρέζος – Νάντια Μπουλέ

To 2014, οι δυο τους είχαν συναντηθεί τηλεοπτικά στο Ougga-Challenge και οι… αποκαλύψεις τους είχαν γίνει viral. 

Η στιχομυθία είχε ως εξής:

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Τι κάνουν οι γονείς σου; Ρωτάνε για μένα;»

Νάντια Μπουλέ: «Ποτέ! Ο αδελφός μου καμιά φορά, αλλά αραιά και που.»

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Γιατί χωρίσαμε;»

Νάντια Μπουλέ: «Γιατί με κεράτωνες!»

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Τι είπες τώρα; Τι είπες τώρα;» 

Λίγο αργότερα ο γνωστός παρουσιαστής είχε δηλώσει τα εξής σε συνέντευξή του, όταν είχε ερωτηθεί για τη σχέση του με τη Νάντια Μπουλέ:

«Έκανε πλάκα. Η Νάντια είναι ένας από τους ανθρώπους που αγαπώ και όποτε με χρειαστεί θα είμαι εκεί χωρίς να έχουμε καθημερινή επαφή. Την ερωτεύτηκα αγνά ως παιδί. Όσο περνούν τα χρόνια γίνεσαι πιο σκληρός γιατί το έχεις ξαναζήσει».

Οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού είναι άψογες.

Η Νάντια Μπουλέ έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια με τον σύντροφό της, Γιώργο Ισαάκ. 

Η σχέση της Νάντιας Μπουλέ και του Γιώργου Ισαάκ μετράει πολλά χρόνια / Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τον Ιούλιο του 2021 απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον θεατρικό παραγωγό Γιώργο Ισαάκ, την 4 ετών πλέον Σεμέλη-Ρωξάνη.

H Nάντια Μπουλέ με την κόρη της

H Nάντια Μπουλέ με την κόρη της

Το ζευγάρι είναι μαζί 11 χρόνια και έχει επιλέξει να μην παντρευτεί.

«Η αλήθεια είναι πως όταν ήρθε η μικρή στον κόσμο, χωρίς αυτό να είναι συνειδητό και προγραμματισμένο, πάρα πολύ αυθόρμητα και φυσικά μού γεννήθηκε η ανάγκη να είμαι πολύ κοντά της. Οπότε έκανα πίσω επαγγελματικά. Ήμουν συνέχεια δίπλα της κι έτσι προέκυψε ο θηλασμός για τόσο καιρό (σ.σ. μέχρι τα δυόμιση της χρόνια). Δεν ήξερα ότι θα μου έβγαινε μια τέτοια ανάγκη. Δεν ήμουν από τις γυναίκες που επιθυμούσαν διακαώς να αποκτήσουν παιδί.

Από τότε που ήρθε, όμως, άλλαξε πολύ ο τρόπος που έβλεπα κυρίως τη δουλειά. Μέχρι τότε ήμουν εργασιομανής και χωρίς σταματημό σε σχέση με τα ωράρια. Μου έκανε κι εμένα εντύπωση να παρατηρώ τον εαυτό μου ν’ αλλάζει τελείως μπροστά σε αυτό. Μου προέκυψαν επίσης περισσότερες φοβίες. Αυτό από τη μία με θυμώνει και από την άλλη προσπαθώ να το επεξεργαστώ. Φοβάμαι από το να μην αρρωστήσει μέχρι να προσέξω στο αυτοκίνητο, τα ταξίδια με το αεροπλάνο, να τρώει καλά. Τα πάντα. Ανακαλύπτεις ξανά τον εαυτό σου μέσα από την απόκτηση ενός παιδιού», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της.
 

