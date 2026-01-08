Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: O σπαρακτικός επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη

«Για μένα ήταν αδελφός. Στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του»

Το τελευταίο «αντίο» είπε πλήθος κόσμου στον Γιώργο Παπαδάκη, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, το πρωί της Τετάρτης, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Φανερά συγκινημένος και με κόμπο στη φωνή του ο Στρατής Λιαρέλλης εκφώνησε τον επικήδειο για τον Γιώργο Παπαδάκη και έκανε λόγο για «έναν τεράστιο άνθρωπο και έναν ανιδιοτελή χαρακτήρα», προσθέτοντας ότι «δεν βρισκόμαστε για να αποχαιρετήσουμε απλά έναν δημοσιογράφο, έναν φίλο, έναν αδερφό, έναν πατέρα και έναν σύζυγο».

Ο δημοσιογράφος που για χρόνια υπήρξε συνεργάτης του Γιώργου Παπαδάκη, και καλός του φίλος, μίλησε για τον «πατριάρχη» της πρωινής ενημέρωσης με λυγμούς, τονίζοντας πόσο τυχερός είναι που υπήρξε στη ζωή του.

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ

«Δε βρισκόμαστε εδώ για να αποχαιρετήσουμε απλά έναν δημοσιογράφο, έναν φίλο, έναν αδελφό, έναν πατέρα, έναν σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου. Δίκαιος. Ευθύς. Αληθινός. Καθαρός. Έντιμος. Και κυρίως ανθρώπινος. Μοναδικό κριτήριο σε όλη του τη ζωή, σε όλη του τη διαδρομή, αποτέλεσε το να υπερασπιστεί την αλήθεια, με κάθε κόστος.

Μόνο όποιος είχε μιλήσει έστω για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του, καταλάβαινε τι σήμαινε γι’ αυτόν. Η απώλειά του είναι ένα δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του, τον ΑΝΤ1 με τον οποίο συνεργάστηκε για 37 χρόνια, από την πρώτη μέρα που ο Μίνωας Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1.

Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δυο τους, όπως πάντα, με ένταση, με καβγά, με χιούμορ. Θα βρουν και κάποιον και θα του κάνουν πλάκα. Θα γελούν. Δυστυχώς βέβαια και οι δυο με ένα τσιγάρο στο χέρι. Για όλους εμάς τους συναδέλφους δημοσιογράφους ο Γιώργος δε θα ξεχαστεί ποτέ. Οι τεχνικοί μου ζήτησαν να δηλώσω κάτι που ισχύει και για όλους τους υπαλλήλους του ΑΝΤ1, ότι μόνο καλά λένε γι’ αυτόν.

Γιατί ο Γιώργος όλους τους αντιμετώπιζε ισότιμα. Ο Θοδωρής Κυριακού, τα στελέχη του ΑΝΤ1 και όλοι μας, υποκλινόμαστε με σεβασμό και αγάπη στον Γιώργο. Γιώργο, όλη η Ελλάδα άκουγε κάθε μέρα, επί δεκαετίες, μια ζεστή καλημέρα από εσένα. Σήμερα, όλοι λέμε “καλό παράδεισο”. Θα μου επιτρέψετε μόνο μια φράση, για μένα ήταν αδελφός. Στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του. Βίωσα καταστάσεις που δε μπορούν να περιγραφούν.

Ξέρω από πρώτο χέρι τα χαρίσματά του, το ήθος, την ηθική του, τις αρχές του, τις αξίες, τον χαρακτήρα του. Γιωργάρα, στο καλό» ανέφερε ο Στρατής Λιαρέλλης στον επικήδειο λόγο του.

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: O σπαρακτικός επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη

Ο Στρατής Λιαρέλλης έφτασε με δάκρυα στα μάτια στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουρίου έπειτα από οξύ έμφραγμα που υπέστη στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΛΙΑΡΕΛΛΗΣ
ΚΗΔΕΙΑ
