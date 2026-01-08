Εισαγγελική παρέμβαση για τις δηλώσεις Βαρουφάκη περί ναρκωτικών

Στη Δικαιοσύνη στέλνει η Δίωξη Ναρκωτικών το βίντεο με τις δηλώσεις Βαρουφάκη για την ευχάριστη εμπειρία του από τη χρήση ναρκωτικών / βίντεο Κοινωνία Ώρα Mega

Εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε σε βάρος του Γιάνη Βαρουφάκη μετά τις δηλώσεις του σε podcast για την εμπειρία του από χρήση ναρκωτικών, συγκεκριμένα ecstasy, την οποία χαρακτήρισε «καταπληκτική».

Ο γενικός γραμματέας του Μέρα25 και πρώην υπουργός Οικονομικών είναι αντιμέτωπος με το αδίκημα της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών, καθώς ως δημόσιο πρόσωπο ο λόγος του ενδέχεται να επηρεάσει την κοινή γνώμη και τα νεαρά άτομα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το βίντεο εστάλη στις εισαγγελικές αρχές από την Υπηρεσία της Δίωξης Ναρκωτικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης ήταν καλεσμένος στο vidcast των Γάιας Μερκούρη και Δημήτρη Πετρίχου, με τίτλο «Phasma». Όταν ρωτήθηκε αν έχει κάνει ποτέ χρήση ουσιών, εκείνος απάντησε: «Έχω βέβαια, αυτό έλειπε να μην έχω. Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε he did not inhale. I inhaled. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη και δεν ξαναπήρα ποτέ. Δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989 […]. Θυμάμαι να μπορώ να χορέψω 15-16 ώρες σαν να μην έτρεχε τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».

«Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δε βρίσκω πια, δηλαδή δε μου δίνει κανένας, είναι το απλό χόρτο», συμπλήρωσε στην ίδια διαδικτυακή εκπομπή.

Γεωργιάδης κατά Βαρουφάκη: «Έχουν πεθάνει άνθρωποι από μισό χάπι, δε θα έχεις ευθύνη με αυτές τις βλακείες που λες δημόσια;»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ , ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξέσπασε για τις δημόσιες δηλώσεις Βαρουφάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «νάρκισσο» και «Καραγκιόζη».

«Συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός, ο @yanisvaroufakis ο νάρκισσος που γράφει το όνομα του με ένα -ν- διότι δεν είναι σαν τους άλλους, που ο ανόητος ο @atsipras τον διόρισε ΥΠΟΙΚ στην κρισιμότερη μας στιγμή, που δυστυχώς είναι πρότυπο για κάποιους νέους λέει επί λέξει ότι: «έχει πάρει ecstasy (ένα πολύ βαρύ και επικίνδυνο ναρκωτικό), ότι ήταν μία «καταπληκτική εμπειρία», «σπουδαία στιγμή» και κάνει χιούμορ με τις παρενέργειές του τις επόμενες μέρες λέγοντας ότι «είναι βαρετός τύπος και δεν ξαναπήρε διότι είχε πονοκέφαλο μετά κλπ…

-ρε Καραγκιόζη αν αύριο ένας από αυτούς τους νέους που σε θαυμάζει δυστυχώς πάει και πάρει ecstasy και πάθει καρδιακή ή εγκεφαλική βλάβη ή πεθάνει (Δεν υπάρχει «ασφαλής» δόση στον δρόμο. Έχουν πεθάνει άνθρωποι από μισό χάπι, δεν θα έχεις ευθύνη με αυτές τις βλακείες που λες δημόσια; Άει σιχτιρ πια με όλους τους ανεύθυνους αριστερούς που λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι!

Με συγχωρείτε αλλά δεν έχει πλάκα αυτό που έκανε, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό που έκανε δυνητικά θανατηφόρο! Έλεος !».

Μία μέρα αργότερα, ζήτησε συγνώμη για τον χαρακτηρισμό Καραγκιόζη, σε τηλεοπτική εκπομπή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο Καραγκιόζης είναι συμπαθής φιγούρα και μεγάλο κομμάτι της παράδοσης».

Μέρα25: «Δε θα τους αφήσουμε να μας επιστρέψουν στη δεκαετία του 1950»

Σε ανακοίνωση προχώρησε το Μέρα25, μετά την εισαγγελική παρέμβαση για τις δηλώσεις Βαρουφάκη, κάνοντας λόγο για διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας ότι στην «απόκρυψη της αλήθειας και την υποκρισία».

«Την ίδια στιγμή που οι ναρκομαφίες κάνουν πάρτι στη χώρα και η αδράνεια (στην καλύτερη περίπτωση) ή η σπουδή για συγκάλυψη (στην χειρότερη) της Δικαιοσύνης σε περιπτώσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του εγκλήματος των Τεμπών έχει γίνει παροιμιώδης για την ελληνική κοινωνία, η εισαγγελία αποφάσισε να μας γυρίσει στη δεκαετία του 1950.

Η αναγγελία διενέργειας προκαταρτικής εξέτασης για τη δήλωση του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, ότι είχε κάνει χρήση ουσιών θα ήταν κωμική εάν δεν ήταν ανήκουστα προκλητική και επικίνδυνη. Όχι μόνο γιατί για πολλοστή φορά γίνεται κατά παραγγελία της ακροδεξιάς πτέρυγας της κυβέρνησης, αλλά και γιατί διαπαιδαγωγεί την κοινωνία ότι η σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι η απόκρυψη της αλήθειας και η υποκρισία.

Την ώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, και η αστυνομία συλλαμβάνει και φυλακίζει τα παιδιά των λαϊκών τάξεων για μικροποσότητες αφήνοντας να διακινείται η ακριβή κοκαΐνη χωρίς κανέναν περιορισμό στην καλή κοινωνία, την ώρα που ο Άδωνις Γεωργιάδης διαλύει με κυνισμό τις δομές απεξάρτησης και βυθίζει τον ΕΟΠΑΕ στο χάος, η κυβέρνηση επιλέγει να ανασύρει πρακτικές της αστυνομίας ηθών απέναντι στον γραμματέα του ΜέΡΑ25 επειδή είπε την αλήθεια για ένα πραγματικό πρόβλημα.

Υποκρισία: Το όπιο με το οποίο Αδώνιδες και Χρυσοχοΐδηδες κατευνάζουν λαό και νεολαία



Στην χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, οι ναρκο-έμποροι επιχειρούν ανενόχλητοι και το κράτος τους πριμοδοτεί (ακούσια ή και ενίοτε εκούσια), επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και… — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) January 7, 2026

Στο ΜέΡΑ25 δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μιλάμε για την ανάγκη να χτυπηθεί το ναρκεμπόριο και οι μαφίες του, μέσω της αποποινικοποίησης και του κρατικού ελέγχου των ουσιών. Δεν πρόκειται να επιστρέψουμε σε αποτυχημένες συνταγές δήθεν τρομοκράτησης, που είχαν τα αντίθετα αποτελέσματα κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Αλλά θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια.

Δεν πρόκειται να τρομάξουμε ούτε από εισαγγελείς ούτε από χωροφύλακες ούτε από παιδονόμους. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στους κλόουν, που το πρωί απαιτούν να σταματήσουμε να μιλάμε για νόμους γιατί κουβαλούν σπαθιά, και το βράδυ ανεμίζουν τους νόμους του κράτους της εθνικοφροσύνης, να μας γυρίσουν πίσω στα πέτρινα χρόνια», αναφέρε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

H ανακοίνωση της Γκάιας Μερκούρη και του Δημήτρη Πετρίχου

Με ανάρτησή τους στο instagram η Γκάια Μερκούρη και ο Δημήτρης Πετρίχος αναφέρουν: «Με αφορμή τη δημοσιότητα που έχει πάρει το podcast μας, θέλουμε να μιλήσουμε για το βασικότερο χαρακτηριστικό της εκπομπής μας: την ειλικρίνεια».

«Επικροτούμε τις καθαρές, αληθινές φωνές των καλεσμένων μας και πιστεύουμε ότι μόνο όταν οι άνθρωποι μιλούν χωρίς φίλτρα, το κοινό μπορεί να δει την ουσία πίσω από τα θέματα.

Θέλουμε το interview να θυμίζει περισσότερο μια συνάντηση ιδεών παρά μια αντιπαράθεση».