Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε τη συνταγή του λατρεύουν μικροί και μεγάλοι

Λαχταριστές κοτομπουκιές αλά κρεμ

Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Mία συνταγή που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή Breakfast@Star.

Προσέχετε τη διατροφή σας; Αυτή η νόστιμη συνταγή θα σας ξετρελάνει

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε τη συνταγή του λατρεύουν μικροί και μεγάλοι

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, ετοίμασε κοτομπουκιές αλά κρεμ και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία. 

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε τη συνταγή του λατρεύουν μικροί και μεγάλοι

Υλικά της Συνταγής 

• 700 γρ. φιλέτο κοτόπουλο
• 2 αυγά
• 80 ml γάλα
• 120 γρ. αλεύρι
• 120 γρ. φρυγανιά τριμμένη
• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
• ½ κ.γ. σκόρδο σκόνη
• Αλάτι, πιπέρι
• Λάδι για τηγάνισμα

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε τη συνταγή του λατρεύουν μικροί και μεγάλοι

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Κόβεις το κοτόπουλο σε μπουκιές. 2. Σε μπολ ανακατεύεις τα αυγά με το γάλα, αλάτι, πιπέρι και πάπρικα. 3. Πανάρεις: • Αλεύρι • Αυγό • Φρυγανιά με μπαχαρικά 4. Τηγανίζεις σε μέτριο λάδι μέχρι να ροδίσουν καλά. 5. Ακουμπάς σε χαρτί κουζίνας για να φύγει το περιττό λάδι.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ
