Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε τη συνταγή του λατρεύουν μικροί και μεγάλοι

Mία συνταγή που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή Breakfast@Star.

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, ετοίμασε κοτομπουκιές αλά κρεμ και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 700 γρ. φιλέτο κοτόπουλο

• 2 αυγά

• 80 ml γάλα

• 120 γρ. αλεύρι

• 120 γρ. φρυγανιά τριμμένη

• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

• ½ κ.γ. σκόρδο σκόνη

• Αλάτι, πιπέρι

• Λάδι για τηγάνισμα

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Κόβεις το κοτόπουλο σε μπουκιές. 2. Σε μπολ ανακατεύεις τα αυγά με το γάλα, αλάτι, πιπέρι και πάπρικα. 3. Πανάρεις: • Αλεύρι • Αυγό • Φρυγανιά με μπαχαρικά 4. Τηγανίζεις σε μέτριο λάδι μέχρι να ροδίσουν καλά. 5. Ακουμπάς σε χαρτί κουζίνας για να φύγει το περιττό λάδι.

