Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε τη συνταγή του λατρεύουν μικροί και μεγάλοι

Mία συνταγή που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή Breakfast@Star.
Προσέχετε τη διατροφή σας; Αυτή η νόστιμη συνταγή θα σας ξετρελάνει
Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, ετοίμασε κοτομπουκιές αλά κρεμ και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.
Υλικά της Συνταγής
• 700 γρ. φιλέτο κοτόπουλο
• 2 αυγά
• 80 ml γάλα
• 120 γρ. αλεύρι
• 120 γρ. φρυγανιά τριμμένη
• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
• ½ κ.γ. σκόρδο σκόνη
• Αλάτι, πιπέρι
• Λάδι για τηγάνισμα
Εκτέλεση της Συνταγής
1. Κόβεις το κοτόπουλο σε μπουκιές. 2. Σε μπολ ανακατεύεις τα αυγά με το γάλα, αλάτι, πιπέρι και πάπρικα. 3. Πανάρεις: • Αλεύρι • Αυγό • Φρυγανιά με μπαχαρικά 4. Τηγανίζεις σε μέτριο λάδι μέχρι να ροδίσουν καλά. 5. Ακουμπάς σε χαρτί κουζίνας για να φύγει το περιττό λάδι.
