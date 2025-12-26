Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικη απόδραση στο Ντουμπάι

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά αποφάσισαν να αφήσουν για λίγο πίσω τους τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και να χαρίσουν στον εαυτό τους μια ξεχωριστή εμπειρία, επιλέγοντας το Ντουμπάι ως προορισμό για τις γιορτές.

Η πόλη που συνδυάζει πολυτελή ξενοδοχεία, εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και σύγχρονους ουρανοξύστες αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για να περάσουν μερικές ημέρες χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς, απολαμβάνοντας παράλληλα τη μοναδική ατμόσφαιρα που τη χαρακτηρίζει.

Οι αναρτήσεις του παρουσιαστή από το Ντουμπάι

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, οι δυο τους εκμεταλλεύτηκαν κάθε στιγμή για να ζήσουν εμπειρίες που μένουν αξέχαστες. Από την κορυφή των διάσημων ουρανοξυστών, η θέα στη σύγχρονη μητρόπολη ήταν μαγευτική, με το φως της πόλης να αντανακλάται στις γυάλινες επιφάνειες των κτιρίων και να δημιουργεί ένα σκηνικό που συνδυάζει μοντέρνα αισθητική και πολυτέλεια.

Οι ευχές του Γιώργου Λιάγκα από την κορυφή του... τεχνητού κόσμου

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκαν στα social media αποτυπώνουν τις στιγμές που απόλαυσαν μαζί σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

«Απο την κορυφή του ψηλότερου κτηρίου στον κόσμο!!!! Παντα κορυφές σε ολα!!! Υγεια, χαρές ευτυχια, αγαπη και επιτυχίες… ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!!!!!!», σχολίασε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 στην ανάρτησή του.

Το ταξίδι στο Ντουμπάι δεν ήταν απλώς μια απόδραση· αποτέλεσε την ευκαιρία να δημιουργήσουν αναμνήσεις και να απολαύσουν ο ένας την παρέα του άλλου σε ένα πολυτελές και εντυπωσιακό περιβάλλον. Μακριά από το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας, το ζευγάρι έστειλε τις γιορτινές του ευχές από το λαμπερό Ντουμπάι.

Η Μαρία Αντωνά λιάζεται στο Ντουμπάι

Από περιπάτους στους διάσημους δρόμους της πόλης μέχρι στιγμές χαλάρωσης με θέα τους ουρανοξύστες, ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά κατάφεραν να συνδυάσουν ταξιδιωτική διάθεση, πολυτέλεια και προσωπική σύνδεση, προσφέροντας στους διαδικτυακούς τους φίλους ένα μικρό δείγμα της μοναδικής εμπειρίας που ζουν μαζί στο Ντουμπάι.