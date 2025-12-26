Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικη απόδραση στο Ντουμπάι

Οι ευχές του ζευγαριού από την κορυφή του κόσμου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.12.25 , 19:13 Νεκροί οι ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη - Τρεις άνδρες και μια γυναίκα
26.12.25 , 18:40 Πλήγματα κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία από τις ΗΠΑ με εντολή Τραμπ
26.12.25 , 18:29 Έρχεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift 2026
26.12.25 , 18:00 Συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ την Κυριακή στη Φλόριντα
26.12.25 , 18:00 Ελεγχόμενη έκρηξη στην Κυψέλη έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου
26.12.25 , 17:21 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικη απόδραση στο Ντουμπάι
26.12.25 , 17:05 Πάβελ Ντούροφ: Έχει ήδη 100 παιδιά, πληρώνει εξωσωματική και για άλλα μωρά
26.12.25 , 16:30 Πύργος: Τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα έναν 16χρονο
26.12.25 , 16:15 Ολυμπιακός: Ο Ρέτσος έκανε… μαθήματα ελληνικών στον Τσικίνιο
26.12.25 , 15:55 Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Άγιος Δημήτριος: Αυλή σπιτιού έπεσε σε ρέμα
26.12.25 , 15:39 Ρία Ελληνίδου: «Ενδιαφέρει τον κόσμο με ποιον βγαίνω, αλλά...»
26.12.25 , 15:38 Ροδόπη: Πώς έγινε η τραγωδία με νεκρό έναν 7χρονο - Σοβαρά το αδελφάκι του
26.12.25 , 15:24 Μπαράζ Προκλήσεων: Τούρκοι Ψαράδες Μια Ανάσα Από Το Αγαθονήσι
26.12.25 , 14:59 Άγγελος Λάτσιος: Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα
26.12.25 , 14:47 Ο NBAer που συζητά παράλληλα με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό!
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικη απόδραση στο Ντουμπάι
Άγγελος Λάτσιος: Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα
Μενεγάκη: Αγκαλιά με τον Παντζόπουλο στέλνει ευχές για τα Χριστούγεννα
Σάκης Ρουβάς: Χορεύει με την κόρη του, Αριάδνη, στο σαλόνι του σπιτιού τους
Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον 9 μηνών γιο της κάτω από το δέντρο
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Το υποβρύχιο βίντεο του Γιώργου Λιάγκα από το Ντουμπάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά αποφάσισαν να αφήσουν για λίγο πίσω τους τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και να χαρίσουν στον εαυτό τους μια ξεχωριστή εμπειρία, επιλέγοντας το Ντουμπάι ως προορισμό για τις γιορτές.

Η πόλη που συνδυάζει πολυτελή ξενοδοχεία, εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και σύγχρονους ουρανοξύστες αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για να περάσουν μερικές ημέρες χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς, απολαμβάνοντας παράλληλα τη μοναδική ατμόσφαιρα που τη χαρακτηρίζει.

Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του

Οι αναρτήσεις του παρουσιαστή από το Ντουμπάι

Οι αναρτήσεις του παρουσιαστή από το Ντουμπάι

Οι αναρτήσεις του παρουσιαστή από το Ντουμπάι

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, οι δυο τους εκμεταλλεύτηκαν κάθε στιγμή για να ζήσουν εμπειρίες που μένουν αξέχαστες. Από την κορυφή των διάσημων ουρανοξυστών, η θέα στη σύγχρονη μητρόπολη ήταν μαγευτική, με το φως της πόλης να αντανακλάται στις γυάλινες επιφάνειες των κτιρίων και να δημιουργεί ένα σκηνικό που συνδυάζει μοντέρνα αισθητική και πολυτέλεια.

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Τα... έσπασαν στον Νίκο Οικονομόπουλο!

Οι ευχές του Γιώργου Λιάγκα από την κορυφή του... τεχνητού κόσμου

Οι ευχές του Γιώργου Λιάγκα από την κορυφή του... τεχνητού κόσμου

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκαν στα social media αποτυπώνουν τις στιγμές που απόλαυσαν μαζί σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

 

 

«Απο την κορυφή του ψηλότερου κτηρίου στον κόσμο!!!! Παντα κορυφές σε ολα!!! Υγεια, χαρές ευτυχια, αγαπη και επιτυχίες… ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!!!!!!», σχολίασε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 στην ανάρτησή του.

Το ταξίδι στο Ντουμπάι δεν ήταν απλώς μια απόδραση· αποτέλεσε την ευκαιρία να δημιουργήσουν αναμνήσεις και να απολαύσουν ο ένας την παρέα του άλλου σε ένα πολυτελές και εντυπωσιακό περιβάλλον. Μακριά από το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας, το ζευγάρι έστειλε τις γιορτινές του ευχές από το λαμπερό Ντουμπάι.

Η Μαρία Αντωνά λιάζεται στο Ντουμπάι

Η Μαρία Αντωνά λιάζεται στο Ντουμπάι

Από περιπάτους στους διάσημους δρόμους της πόλης μέχρι στιγμές χαλάρωσης με θέα τους ουρανοξύστες, ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά κατάφεραν να συνδυάσουν ταξιδιωτική διάθεση, πολυτέλεια και προσωπική σύνδεση, προσφέροντας στους διαδικτυακούς τους φίλους ένα μικρό δείγμα της μοναδικής εμπειρίας που ζουν μαζί στο Ντουμπάι.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top