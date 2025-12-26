Συγκλονίζει μέσα από το νοσοκομείο ο Άγγελος-«Πονάω αφόρητα, παραμορφώθηκα»

Παραμονές Χριστουγέννων, ένας ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και εγκατέλειψε έναν νεαρό μοτοσικλετιστή στο Πικέρμι. Το θύμα μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, ενώ η Τροχαία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη. Μέσα από το νοσοκομείο, ο πολυτραυματίας μιλά αποκλειστικά στο Star και τον Βαγγέλη Γκούμα. Ζητά να βρεθεί ο άνθρωπος που λίγο έλειψε να του στερήσει τη ζωή.

«Κατευθυνόμουν στο ρεύμα προς Αθήνα και καθώς οδηγούσα απλά ακούω ένα μπαμ και μετά χάνω τις αισθήσεις μου και λιποθυμάω».

Είναι ο 22χρονος  Άγγελος που έπεσε θύμα εγκατάλειψης στη λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι. Δεν έχουν περάσει παρά λίγες ώρες από την στιγμή που ανέκτησε τις αισθήσεις του. Μέσα από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε με ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα, προσπαθεί να θυμηθεί τι ακριβώς έγινε όταν τον παρέσυρε ασυνείδητος οδηγός την ώρα που οδηγούσε την μοτοσικλέτα του. Τα λόγια του βγαίνουν με δυσκολία.

«Είμαι βαριά τραυματισμένος, έχω ανυπόφορους πόνους, τα βράδια δεν κοιμάμαι ήρεμα, ξυπνάω από τους πόνους, το πρόσωπό μου είναι παραμορφωμένο, το αυτί μου ειναι κομμένο, έχω πάρα πολλές πληγές στο πρόσωπό μου».

Ο Άγγελος είναι μόλις 22 ετών. Δεν πρόλαβε να καθίσει στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τους δικούς του ανθρώπους. Κάνει έκκληση μέσω του Star σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό για τον ασυνείδητο οδηγό που τον χτύπησε, να καταθέσει στις αρχές.

«Εύχομαι να γίνω καλά, να περάσουν όλοι αυτοί οι πόνοι και όλο αυτό που περνάω αυτόν τον καιρό. Ελπίζω η αστυνομία να κάνει το καθήκον της, να βρει αυτόν που μου προκάλεσε αυτό το κακό», λέει. 

Η Τροχαία έχει ήδη συγκεντρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων της περιοχής, αλλά και μαρτυρίες.   

