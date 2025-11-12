Σοφία Μουτίδου: «Έχασα δουλειά με το σκηνικό με τον Απόστολο Γκλέτσο»

Με αφορμή την αποκάλυψη του Άρη Σερβετάλη ότι έχασε δουλειές μετά την τοποθέτησή του για τις αμβλώσεις, η Σοφία Μουτίδου προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση μέσα από «Real View», το βράδυ της Τρίτης 11 Νοεμβρίου.

Σοφία Μουτίδου: Η συνεργασία που «ναυάγησε» μετά το περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός ανέφερε ότι υπήρξε εταιρεία η οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον να συνεργαστεί μαζί της, αλλά τελικά το πήρε πίσω μετά το πρόσφατο περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο.

«Εγώ έχω χάσει δουλειά τότε που έγινε αυτό με τους ομοφυλόφιλους, που είχαν πει ότι μίλησα ενάντια στους ομοφυλόφιλους όταν είπα ότι στους ομοφυλόφιλους αρέσουν οι στρέιτ άντρες και είχε πέσει όλη η Ελλάδα να με φάει. Καλά… δέκα άτομα ήταν, δεν ήταν όλη η Ελλάδα αλλά ξεσήκωσαν ένα μεγάλο κίνημα», περιέγραψε αρχικά η Σοφία Μουτίδου.

«Έχασα δουλειά, μου πήραν πίσω τα προϊόντα. Μου είπαν ότι τελικά δεν ήταν η σωστή συγκυρία και ήταν καθαρά για αυτό», πρόσθεσε η Σοφία Μουτίδου.

Μετά το πρόσφατο συμβάν στην εκπομπή: «Και τώρα έχασα άλλη συνεργασία με την ιστορία με τον Γκλέτσο. Μου έστειλαν μήνυμα ότι κάτι άλλο συνέβη, πέρασε μάλλον ένα… περιστέρι από πάνω και τους κουτσούλισε, και δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Τις χάνεις τις δουλειές, αν πεις δημόσια τη γνώμη σου», είπε στο η Σοφία Μουτίδου στον αέρα του Open.

Τι είχε συμβεί ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο;

Όλο ξεκίνησαν όταν ο Απόστολος Γκλέτσος, καλεσμένος στο «Real View» που παρουσιάζει η Σοφία Μουτίδου, κλήθηκε να σχολιάσει την ατάκα του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι». Ο ίδιος διαφώνησε κάθετα με την άποψη του συναδέλφου του, γεγονός που τον έφερε σε έντονη αντιπαράθεση με την οικοδέσποινα της βραδινής εκπομπής του Open.

«Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι! Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο επειδή βγαίνουν δεκάδες στις τηλεοράσεις και δίνουν συνεντεύξεις. Είμαστε καλλιτέχνες με κοινωνικό πρόσημο και ψυχές μικρού παιδιού», ξέσπασε ο Απόστολος Γκλέτσος. «Τα παιδιά βιάζονται πιο εύκολα», σχολίασε η Μουτίδου. «Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Είμαστε κύριοι και παιδιά με ψυχές», επέμεινε ο Γκλέτσος.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε προσωπικά ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης, δηλώνοντας με εμφανή ενόχληση: «Θα είχα δεχτεί εγώ παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε;».

Η Σοφία Μουτίδου αντέτεινε: «Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη! Είσαι τυχερός που δεν βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον», με τον Γκλέτσο να απαντά: «Πού λέω ψέματα; Αφού λέω ψέματα, δε θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις εσύ με τέτοιον τρόπο. Δε λέω ψέματα, σας ευχαριστώ πολύ».

Η στιγμή που ο Απόστολος Γκλέτσος πετάει το μικρόφωνό και αποχωρεί από το «Real View»

Αμέσως μετά, ο Απόστολος Γκλέτσος πέταξε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό.