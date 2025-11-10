Καταπέλτης η Σοφία Μουτίδου: «Έχουν διάθεση να με φάνε ζωντανή»

Τι είπε για το επεισόδιο με τον Απόστολο Γκλέτσο

Καταπέλτης η Σοφία Μουτίδου: «Έχουν διάθεση να με φάνε ζωντανή»
H νέα απάντηση της Σοφίας Μουτίδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Σοφία Μουτίδου επέστρεψε με ένα νέο βίντεο, στο οποίο αναφέρεται εκτενώς στα σχόλια που δέχτηκε και στον τρόπο που παρουσιάστηκε η προσωπική της εμπειρία από τα μέσα ενημέρωσης. Το βίντεο αποτέλεσε μια ευκαιρία για την ηθοποιό να μιλήσει ανοιχτά για όσα συνέβησαν γύρω από το περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο, το οποίο, όπως λέει, ήταν το πιο δημοφιλές επεισόδιο της σειράς Real View και η αφορμή για την σημερινή της εξομολόγηση.

«Το Real View ξεκίνησε πολύ δυναμικά, σαν άλογο κούρσας, με πολλά επεισόδια», ανέφερε η Μουτίδου. «Το κορυφαίο επεισόδιο ήταν αυτό με τον Απόστολο Γκλέτσο, και ακριβώς αυτό με ώθησε να κάνω το σημερινό βίντεο. Θέλω να ενημερώσω τους τηλεθεατές ότι δεν πρόκειται να βρουν “τσάμπα” περιεχόμενο σε πρωινές εκπομπές· για να καταλάβετε, όλο το βίντεο πρέπει να παρακολουθηθεί για να έχει νόημα».

Η Μουτίδου μετά την αποχώρηση Γκλέτσου: «Ήθελα να βγάλω selfie μαζί του»

Απόστολος Γκλέτσος

Η ηθοποιός στάθηκε στη δύναμη των media να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και μοιράστηκε τη δική της εμπειρία από πρώτο χέρι: «Κατάλαβα ότι τα μέσα επιλέγουν να φωτίσουν μόνο την ανάγνωση των γεγονότων που τους εξυπηρετεί, για να αυξήσουν την θεαματικότητά τους. Υπάρχουν περιπτώσεις που παίρνουν ένα γεγονός και το στρέφουν ενάντια σε κάποιον, για να δημιουργήσουν κλίμα. Θέλουν να με “φάνε ζωντανή”, αλλά αυτό είναι θέμα τους και δεν μπορώ να παρέμβω».

Η Μουτίδου απαντάει για τον Γκλέτσο: «Δέχθηκα προσωπική λεκτική κακοποίηση»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις επικρίσεις που δέχτηκε για την προσωπική της συμπεριφορά: «Ως γυναίκα δέχτηκα επίθεση για το πώς φέρθηκα, αν ήμουν αγενής ή προκλητική. Κανείς δεν μίλησε για τη συμπεριφορά του άλλου μέρους, σε αυτή την περίπτωση του Απόστολου Γκλέτσου. Αυτό δείχνει πόσο εύκολα τα media μπορούν να διαμορφώσουν την εικόνα ενός προσώπου, επικεντρώνοντας μόνο σε όσα τους συμφέρουν».

Η Μουτίδου σχολίασε επίσης την ένταση των αρνητικών σχολίων και την επίδρασή τους στο κοινό: «Όταν βλέπουμε έναν σχολιασμό που είναι ήδη αρνητικός, οι περισσότεροι δεν θα ψάξουν να δουν τι πραγματικά συνέβη. Αυτό δημιουργεί μια στρεβλή εικόνα της κατάστασης».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ
 |
ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΤΙΔΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
