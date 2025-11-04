Απόστολος Γκλέτσος: Πέταξε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό

Το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Real View», όπου κλήθηκε να σχολιάσει την ατάκα του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

Ο Απόστολος Γκλέτσος διαφώνησε κατηγορηματικά με τη δήλωση του συναδέλφου του, λέγοντας: «Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι! Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο επειδή βγαίνουν δεκάδες στις τηλεοράσεις και δίνουν συνεντεύξεις. Είμαστε καλλιτέχνες με κοινωνικό πρόσημο και ψυχές μικρού παιδιού», ξέσπασε ο ίδιος.

Η Σοφία Μουτίδου προσπάθησε να παρέμβει, αλλά η συζήτηση οξύνθηκε: «Τα παιδιά βιάζονται πιο εύκολα», σχολίασε η Μουτίδου, με τον Γκλέτσο να απαντά: «Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Είμαστε κύριοι και παιδιά με ψυχές. Βγήκαν για τους δημοσιογράφους; Για τους γιατρούς; Για τους δικηγόρους;».

Η στιγμή που ο Απόστολος Γκλέτσος αποσυνδέει το μικρόφωνό του και αποχωρεί από το «Real View»!

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε προσωπικά ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης, δηλώνοντας με εμφανή ενόχληση: «Θα είχα δεχτεί εγώ παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε;».

Η Σοφία Μουτίδου αντέτεινε: «Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη! Είσαι τυχερός που δεν βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον», με τον Γκλέτσο να απαντά: «Πού λέω ψέματα; Αφού λέω ψέματα, δε θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις εσύ με τέτοιον τρόπο. Δε λέω ψέματα, σας ευχαριστώ πολύ».

Αμέσως μετά, ο ηθοποιός πέταξε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό της βραδινής εκπομπής του Open.