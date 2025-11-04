Απόστολος Γκλέτσος: Πέταξε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό

Ο κακός χαμός στον αέρα του «Real View» - «Δε θα κάτσω να με κανιβαλίσεις»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.25 , 00:19 Άδικη ισοπαλία για τον Ολυμπιακό με την Αϊντχόφεν
04.11.25 , 23:58 Κακοκαιρία: Βροχές και καταιγίδες στη χώρα - Ποιες περιοχές «πλήττονται»
04.11.25 , 23:50 Φάρμα: Δυο ξένοι στο ίδιο σπίτι Δημήτρης και Στέλλα
04.11.25 , 23:36 Βορίζια: Η κίνηση που «πρόδωσε» τα αδέρφια – Πώς τους εντόπισε η αστυνομία
04.11.25 , 23:25 Απόστολος Γκλέτσος: Πέταξε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό
04.11.25 , 23:25 Φάρμα: Κέρδισε την ατομική ασυλία με μια τρομερή κούρσα
04.11.25 , 23:06 ΕΛΤΑ: Κατέρρεαν αλλά... μετακόμισαν σε νέα γραφεία με ενοίκιο 180.000 ευρώ
04.11.25 , 22:55 Απίστευτη ένταση στη Φάρμα: «Βούλωσέ το» - Τι συνέβη;
04.11.25 , 22:50 Βίντεο Ντοκουμέντο: Πώς Αδειάζουν Αυτοκίνητα Μέσα Σε Λίγα Δευτερόλεπτα
04.11.25 , 22:41 Μαρία Μπακοδήμου: Το πάρτι και οι τρυφερές ευχές στον γιο της, Νικήτα
04.11.25 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 4/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.000.000 ευρώ
04.11.25 , 22:15 Οι ομάδες διεκδικούν το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί στη φετινή Φάρμα
04.11.25 , 22:10 Φάρμα: Ο Γιώργος δεν τήρησε τον λόγο του και ο Δημήτρης τον «έδωσε στεγνά»
04.11.25 , 21:59 Ιωάννα Τούνη: «Νιώθω πιεσμένη αυτό το διάστημα - Έχω ένα βάρος μέσα μου»
04.11.25 , 21:52 Κλήρωση Eurojackpot 4/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 42.000.000 ευρώ
Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
Απόστολος Γκλέτσος: Πέταξε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Βορίζια: Η κίνηση που «πρόδωσε» τα αδέρφια – Πώς τους εντόπισε η αστυνομία
Χαλκίδα: Τέσσερις μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος - Στην κοιλιά & στην καρδιά
Οικογένεια Ρουβά: Αυτά είναι τα τρία αδέλφια του Σάκη!
Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το ΙΧ του!
Απίστευτη ένταση στη Φάρμα: «Βούλωσέ το» - Τι συνέβη;
Νίκος Κουρής: Η ηλικία, ο γάμος, το πρόβλημα υγείας και το IQ 160
«Η Κόμισσα της Φάμπρικας»: Τα ερωτευμένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Real View», όπου κλήθηκε να σχολιάσει την ατάκα του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

Απόστολος Γκλέτσος: «Τώρα στα 60 μου έχω ερωτευτεί, είναι αλήθεια»

Ο Απόστολος Γκλέτσος διαφώνησε κατηγορηματικά με τη δήλωση του συναδέλφου του, λέγοντας: «Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι! Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο επειδή βγαίνουν δεκάδες στις τηλεοράσεις και δίνουν συνεντεύξεις. Είμαστε καλλιτέχνες με κοινωνικό πρόσημο και ψυχές μικρού παιδιού», ξέσπασε ο ίδιος.

Απόστολος Γκλέτσος: Τα φιλιά με την «πρώην» σύντροφό του στη Μύκονο

Η Σοφία Μουτίδου προσπάθησε να παρέμβει, αλλά η συζήτηση οξύνθηκε: «Τα παιδιά βιάζονται πιο εύκολα», σχολίασε η Μουτίδου, με τον Γκλέτσο να απαντά: «Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Είμαστε κύριοι και παιδιά με ψυχές. Βγήκαν για τους δημοσιογράφους; Για τους γιατρούς; Για τους δικηγόρους;».

Η στιγμή που ο Απόστολος Γκλέτσος αποσυνδέει το μικρόφωνό του και αποχωρεί από το «Real View»!

Η στιγμή που ο Απόστολος Γκλέτσος αποσυνδέει το μικρόφωνό του και αποχωρεί από το «Real View»!

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε προσωπικά ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης, δηλώνοντας με εμφανή ενόχληση: «Θα είχα δεχτεί εγώ παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε;».

Η Σοφία Μουτίδου αντέτεινε: «Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη! Είσαι τυχερός που δεν βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον», με τον Γκλέτσο να απαντά: «Πού λέω ψέματα; Αφού λέω ψέματα, δε θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις εσύ με τέτοιον τρόπο. Δε λέω ψέματα, σας ευχαριστώ πολύ». 

Αμέσως μετά, ο ηθοποιός πέταξε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό της βραδινής εκπομπής του Open.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ
 |
ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΤΙΔΟΥ
 |
REAL VIEW
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top