Απόστολος Γκλέτσος: «Τώρα στα 60 μου έχω ερωτευτεί, είναι αλήθεια»

Στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» βρέθηκε καλεσμένος ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος, όπως φαίνεται, διανύει μια πολύ όμορφη περίοδο στα προσωπικά του. Ο ηθοποιός δε δίστασε να εξομολογηθεί στην Αθηναΐδα Νέγκα πως είναι ξανά ερωτευμένος με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη, τρία χρόνια μετά τον χωρισμό τους.

Ο πρώην δήμαρχος Στυλίδας μάλιστα αποκάλυψε τι ήταν αυτό που τον οδήγησε να δώσει δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του με την επιχειρηματία. Η πρώτη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού μετά την επανασύνδεση έγινε φέτος το καλοκαίρι στη Μύκονο, όπου ο φωτογραφικός φακός τους κατέγραψε σε τρυφερά ενσταντανέ.

Το παθιασμένο φιλί που αντάλλαξαν Γκλέτσος - Αρβανίτη στη Μύκονο / NDP Photo Agency (Νίκος Ζότος)

«Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να ζητήσω συγνώμη από όσους μας βλέπουν και είναι νεότεροι, αρκετά νεότεροι. Γιατί και εγώ όταν άκουγα έναν 60ρη, με άσπρα γένια να μιλάει για έρωτα, έλεγα “τι λέει ο παππούς; Δεν ντρέπεται λίγο;”. Να ζητήσω συγνώμη και να πω ότι η ζωή είναι μπροστά παιδιά. Μην ντρέπεστε και μην τσατίζεστε, ναι σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει ο έρωτας και αυτό το συναίσθημα», παραδέχτηκε.

«Τώρα έχω ερωτευτεί στα 60 μου είναι αλήθεια! Για την επανασύνδεση μας με τη σύντροφο μου ίσως λειτούργησε και λίγο και η ζήλεια. Αυτό το λέω πρώτη φορά. Ζήλεψα και διεκδίκησα. Παλιά δεν έκανα επανασυνδέσεις ούτε για πλάκα!», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Απόστολος Γκλέτσος.