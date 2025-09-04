Απόστολος Γκλέτσος: Τα φιλιά με την «πρώην» σύντροφό του στη Μύκονο

Τρία χρόνια μετά τον χωρισμό τους, το ζευγάρι είναι ξανά μαζί

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 04.09.25, 14:09
Απόστολος Γκλέτσος: Όσα είπε στην κάμερα του Mykonoslive.tv/ βίντεο Καλοκαίρι Παρέα 19/8/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη Μύκονο έκανε τις διακοπές του ο Απόστολος Γκλέτσος και όπως είπε ο ίδιος, αυτή ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθηκε το νησί των ανέμων. Η πρώτη του επίσκεψη όμως επιφύλασσε και μια έκπληξη, καθώς απαθανατίστηκε να ανταλάσσει τρυφερά φιλιά με την πρώην σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη

Ιζαμπέλα Αρβανίτη- Απόστολος Γκλέτσος/ NDP Νίκος Ζότος

Ιζαμπέλα Αρβανίτη- Απόστολος Γκλέτσος/ NDP Νίκος Ζότος

Επανασύνδεση για γνωστό ζευγάρι της ελληνική showbiz - Κάνουν μαζί διακοπές

Οι φήμες για επανασύνδεση του πρώην ζευγαριού, τρία χρόνια μετά τον χωρισμό του, επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο ηθοποιός και πρώην δήμαρχος Στυλίδας με την πρώην σύντροφό του δεν έκρυψαν τον έρωτά τους μπροστά στις κάμερες.

Ιζαμπέλα Αρβανίτη- Απόστολος Γκλέτσος/ NDP Νίκος Ζότος

Ιζαμπέλα Αρβανίτη- Απόστολος Γκλέτσος/ NDP Νίκος Ζότος

Ιζαμπέλα Αρβανίτη- Απόστολος Γκλέτσος/ NDP Νίκος Ζότος

Ιζαμπέλα Αρβανίτη- Απόστολος Γκλέτσος/ NDP Νίκος Ζότος

«Περνάμε τέλεια, πολύ ωραία. Έρχομαι πρώτη φορά Μύκονο, δεν έτυχε. Η Μύκονος μου φαίνεται υπέροχη, καταπληκτική, έτσι όπως την περιγράφουν και καλύτερη. Θα κάτσουμε πέντε με έξι ημέρες. Δεν είχα ακραίες εκφράσεις θαυμασμού από τον κόσμο, normal πράγματα, αλήθεια λέω», είχε πει στην κάμερα του Mykonoslive.tv, στις 19 Αυγούστου.

Ιζαμπέλα Αρβανίτη- Απόστολος Γκλέτσος/ NDP Νίκος Ζότος

Ιζαμπέλα Αρβανίτη- Απόστολος Γκλέτσος/ NDP Νίκος Ζότος

Σούλα Λιάκου- Ιζαμπέλα Αρβανίτη- Απόστολος Γκλέτσος/ NDP Νίκος Ζότος

Σούλα Λιάκου- Ιζαμπέλα Αρβανίτη- Απόστολος Γκλέτσος/ NDP Νίκος Ζότος

Γκλέτσος - Αρβανίτη: Η σχέση, ο χωρισμός και η επανασύνδεση

Ο ηθοποιός και η επιχειρηματίας γνωρίστηκαν το 2021. Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση ήταν τον Σεπτέμβριο του 2021, όποτε απαθανατίστηκαν καθισμένοι δίπλα δίπλα και φορώντας τις μάσκες τους, στη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου, με τίτλο «Θέλει αρετή & τόλμη το τραγούδι».

 Απόστολος Γκλέτσος- Ιζαμπέλα Αρβανίτη στο Ηρώδειο, τον Σεπτέμβριο του 2021/ NDP Θωμάς Δασκαλάκης

 Απόστολος Γκλέτσος- Ιζαμπέλα Αρβανίτη στο Ηρώδειο, τον Σεπτέμβριο του 2021/ NDP Θωμάς Δασκαλάκης

Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς απαθανατίστηκαν σε επίσημη πρεμιέρα στο Christmas Theatre.

Ιζαμπέλα Αρβανίτη- Απόστολος Γκλέτσος τον Νοέμβριο του 2021/ NDP

Ιζαμπέλα Αρβανίτη- Απόστολος Γκλέτσος τον Νοέμβριο του 2021/ NDP

Η σχέση τους κράτησε περίπου έναν χρόνο.

Ιζαμπέλα Αρβανίτη- Απόστολος Γκλέτσος στην επίσημη πρεμιέρα "Ο κήπος με τις αλήθειες", 3/11/21 - NDP

Ιζαμπέλα Αρβανίτη- Απόστολος Γκλέτσος στην επίσημη πρεμιέρα "Ο κήπος με τις αλήθειες", 3/11/21 - NDP

Απόστολος Γκλέτσος - Ιζαμπέλα Αρβανίτη στην επίσημη πρεμιέρα "Δώρο Γενεθλίων", τον Ιούλιο του 2022/ NDP Έλλη Πουπουλίδου

Απόστολος Γκλέτσος - Ιζαμπέλα Αρβανίτη στην επίσημη πρεμιέρα "Δώρο Γενεθλίων", τον Ιούλιο του 2022/ NDP Έλλη Πουπουλίδου

Tον Νοέμβριο του 2022, η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Πρωινό μας» μετέδωσε πως το ζευγάρι είχε χωρίσει κάποιους μήνες νωρίτερα. Έτσι, η τελευταία τους εμφάνιση ήταν αυτή στο Θέατρο Λαμπέτη, στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης "Δώρο Γενεθλίων", τον Ιούλιο του 2022. Εκείνη τη μέρα, ήταν μαζί και η 20χρονη τότε κόρη του, Βαλίσια Γκλέτσου. 

 Απόστολος Γκλέτσος με την κόρη του, Βαλίσια Γκλέτσου- Ιζαμπέλα Αρβανίτη/  NDP Έλλη Πουπουλίδου

 Απόστολος Γκλέτσος με την κόρη του, Βαλίσια Γκλέτσου- Ιζαμπέλα Αρβανίτη/  NDP Έλλη Πουπουλίδου
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ
 |
ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
 |
ΣΧΕΣΗ
 |
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ
 |
ΜΥΚΟΝΟΣ
 |
ΦΙΛΙΑ
