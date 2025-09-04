Απόστολος Γκλέτσος: Τα φιλιά με την «πρώην» σύντροφό του στη Μύκονο

Στη Μύκονο έκανε τις διακοπές του ο Απόστολος Γκλέτσος και όπως είπε ο ίδιος, αυτή ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθηκε το νησί των ανέμων. Η πρώτη του επίσκεψη όμως επιφύλασσε και μια έκπληξη, καθώς απαθανατίστηκε να ανταλάσσει τρυφερά φιλιά με την πρώην σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη.

Οι φήμες για επανασύνδεση του πρώην ζευγαριού, τρία χρόνια μετά τον χωρισμό του, επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο ηθοποιός και πρώην δήμαρχος Στυλίδας με την πρώην σύντροφό του δεν έκρυψαν τον έρωτά τους μπροστά στις κάμερες.

«Περνάμε τέλεια, πολύ ωραία. Έρχομαι πρώτη φορά Μύκονο, δεν έτυχε. Η Μύκονος μου φαίνεται υπέροχη, καταπληκτική, έτσι όπως την περιγράφουν και καλύτερη. Θα κάτσουμε πέντε με έξι ημέρες. Δεν είχα ακραίες εκφράσεις θαυμασμού από τον κόσμο, normal πράγματα, αλήθεια λέω», είχε πει στην κάμερα του Mykonoslive.tv, στις 19 Αυγούστου.

Γκλέτσος - Αρβανίτη: Η σχέση, ο χωρισμός και η επανασύνδεση

Ο ηθοποιός και η επιχειρηματίας γνωρίστηκαν το 2021. Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση ήταν τον Σεπτέμβριο του 2021, όποτε απαθανατίστηκαν καθισμένοι δίπλα δίπλα και φορώντας τις μάσκες τους, στη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου, με τίτλο «Θέλει αρετή & τόλμη το τραγούδι».

Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς απαθανατίστηκαν σε επίσημη πρεμιέρα στο Christmas Theatre.

Η σχέση τους κράτησε περίπου έναν χρόνο.

Tον Νοέμβριο του 2022, η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Πρωινό μας» μετέδωσε πως το ζευγάρι είχε χωρίσει κάποιους μήνες νωρίτερα. Έτσι, η τελευταία τους εμφάνιση ήταν αυτή στο Θέατρο Λαμπέτη, στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης "Δώρο Γενεθλίων", τον Ιούλιο του 2022. Εκείνη τη μέρα, ήταν μαζί και η 20χρονη τότε κόρη του, Βαλίσια Γκλέτσου.

