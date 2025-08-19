Επανασύνδεση για γνωστό ζευγάρι της ελληνική showbiz - Κάνουν μαζί διακοπές

Απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους αποφάσισαν να δώσουν ο Απόστολος Γκέλτσος και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη.

Το ζευγάρι είχε χωρίσει το 2022 μετά από περίπου έναν χρόνο σχέσης, με την τελευταία τους κοινή εμφάνιση να είναι τον Ιούλιο του ίδιου έτους στο θέατρο Λαμπέτη μαζί με την 20χρονη τότε κόρη του Απόστολου Γκλέτσου. 

Απόστολος Γκλέτσος: Η κούκλα κόρη του, Βαλίσια, έχει γενέθλια!

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού (Έλλη Πουπουλίδου / NDP Photo Agency)

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού (Έλλη Πουπουλίδου / NDP Photo Agency)

Αρκετό καιρό μετά φαίνεται πως έγινε η επανασύνδεση. Ο ηθοποιός κι η επιχειρηματίας κάνουν μαζί διακοπές στη Μύκονο με τον ιδιοκτήτη του Mykonos Live Tv, Πέτρο Νάζο, να αναφέρει πως κρατούν χαμηλούς τόνους. Μάλιστα απέφυγαν τις κοινές δηλώσεις στην κάμερα για να μη δώσουν στόχο. 

Απόστολος Γκλέτσος: «Το Ηρώδειο δεν έχει κανένα ειδικό βάρος!»

Ο πρώην δήμαρχος Στυλίδας μίλησε μόνος του στον ρεπόρτερ και δήλωσε ενθουσιασμένος από την παραμονή του στο νησί των Ανέμων.

«Περνάμε τέλεια, πολύ ωραία. Έρχομαι πρώτη φορά Μύκονο, δεν έτυχε. Η Μύκονος μου φαίνεται υπέροχη, καταπληκτική, έτσι όπως την περιγράφουν και καλύτερη, θα κάτσουμε πέντε με έξι ημέρες. Δεν είχα ακραία πράγματα από τον κόσμο, normal πράγματα, αλήθεια λέω», ακούγεται να λέει ο Απόστολος Γκλέστος.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ
 |
ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
