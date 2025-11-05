Η Μουτίδου μετά την αποχώρηση Γκλέτσου: «Ήθελα να βγάλω selfie μαζί του»

Η πρώτη αντίδραση μετά το περιστατικό στο Real View

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.25 , 09:35 Μαρία Αντωνά: Αντέδρασε σε ερώτηση για τον φημολογούμενο γάμο με τον Λιάγκα
05.11.25 , 09:24 Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της γυναίκας – Τα χτυπήματα με ρόπαλο
05.11.25 , 09:22 Σεισμός τώρα στην Ξάνθη - Το μέγεθος και το επίκεντρο
05.11.25 , 09:22 Πώς να αποφύγεις τις Black Friday παγίδες – Οδηγός έξυπνων αγορών
05.11.25 , 09:08 Καιρός: Έρχονται διαδοχικές κακοκαιρίες με επικίνδυνες καταιγίδες
05.11.25 , 09:07 Συγκλονίζει η Κρεμλίδου για το revenge porn: «Όλα ξεκίνησαν με μία απειλή»
05.11.25 , 09:03 Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η ηλικία, το ύψος και η σχέση του με τη Μακρυπούλια
05.11.25 , 09:01 Μαρία Φιλίππου: Σπάνια εμφάνιση με τον γιο της, Φίλιππο Σκουτέλη
05.11.25 , 09:00 Προσοχή: Νέα ειδοποιητήρια για ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας
05.11.25 , 08:57 Βορίζια: «Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας»
05.11.25 , 08:28 Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
05.11.25 , 08:13 Η Μουτίδου μετά την αποχώρηση Γκλέτσου: «Ήθελα να βγάλω selfie μαζί του»
05.11.25 , 08:11 Οι καλύτεροι προορισμοί στην Ελλάδα για διήμερη εκδρομή
05.11.25 , 07:53 Ο Ζοχράν Μαμντάνι ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης
05.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Noεμβρίου
Σεισμός τώρα στην Ξάνθη - Το μέγεθος και το επίκεντρο
Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
Η Μουτίδου μετά την αποχώρηση Γκλέτσου: «Ήθελα να βγάλω selfie μαζί του»
Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
Ο Ζοχράν Μαμντάνι ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Νοέμβριο θα έχουν οικονομική επιτυχία
Βορίζια: «Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας»
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της γυναίκας – Τα χτυπήματα με ρόπαλο
Μαρία Φιλίππου: Σπάνια εμφάνιση με τον γιο της, Φίλιππο Σκουτέλη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Σοφία Μουτίδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου από την εκπομπή Real View το βράδυ της Τρίτης, η Σοφία Μουτίδου ανέβασε ένα… σαρκαστικό insta story, λίγο αφότου ολοκληρώθηκε η αποψινή εκπομπή.

Η Μουτίδου μετά την αποχώρηση Γκλέτσου: «Ήθελα να βγάλω selfie μαζί του»

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα βίντεο από το πλατό της εκπομπής, αναφέροντας πως: «Ήθελα να βγάλω και selfie μαζί του».

Απόστολος Γκλέτσος: Πέταξε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό

Η Σοφία Μουτίδου άφησε να εννοηθεί πως το περιστατικό δεν την επηρέασε, όπως μάλιστα το είχε ξεκαθαρίσει και στον αέρα της εκπομπής.

Λίγο μετά πόσταρε ένα βίντεο στο Instagram με εικόνες από το περιστατικό, σχολιάζοντας «Αθώες ψυχές παιδιών».

Η ανάρτηση της Σοφίας Μουτίδου

Θυμίζουμε ότι ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης on air, ρωτήθηκε αν είχε υποπέσει στην αντίληψή του κάποιο περιστατικό παρενόχλησης ή κακοποίησης στο θέατρο.

Η απάντησή του ήταν άμεση και δραματική, τονίζοντας την προσωπική του αντίδραση: «Θα είχε έρθει κοπέλα να μου πει ότι κάποιος την παρενόχλησε και δεν θα πήγαινα να τον δείρω, πριν τον καταγγείλω;», είπε.

Σοφία Μουτίδου: «Είναι πολύ σεξιστικό να ρωτάτε αν...»

Η ένταση στη συνέχεια κλιμακώθηκε απότομα όταν η παρουσιάστρια και ηθοποιός, Σοφία Μουτίδου, έριξε μία βαριά ατάκα στον Απόστολο Γκλέτσο, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του και πάλι.Η Σοφία Μουτίδου αντέτεινε: «Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη! Είσαι τυχερός που δε βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον», με τον Γκλέτσο να απαντάει: «Πού λέω ψέματα; Αφού λέω ψέματα, δε θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις εσύ με τέτοιον τρόπο. Δε λέω ψέματα, σας ευχαριστώ πολύ». 

Η Μουτίδου μετά την αποχώρηση Γκλέτσου: «Ήθελα να βγάλω selfie μαζί του»

Όταν η παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να φέρει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ή να δικαιολογήσει τον ισχυρισμό της, ο Απόστολος Γκλέτσος αντέδρασε κι αποχώρησε από το πλατό.

Ο Αποστόλης Γκλέτσος έφυγε αμέσως, βγάζοντας το μικρόφωνο, αφήνοντας άναυδες τις παρουσιάστριες της εκπομπής. Η αιφνίδια έξοδός του από το πλατό έφερε σε δύσκολη θέση τις παρουσιάστριες οι οποίες έκλεισαν άδοξα τη συζήτησή τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΤΙΔΟΥ
 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ
 |
REAL VIEW
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top