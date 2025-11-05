Η Μουτίδου μετά την αποχώρηση Γκλέτσου: «Ήθελα να βγάλω selfie μαζί του»

Μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου από την εκπομπή Real View το βράδυ της Τρίτης, η Σοφία Μουτίδου ανέβασε ένα… σαρκαστικό insta story, λίγο αφότου ολοκληρώθηκε η αποψινή εκπομπή.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα βίντεο από το πλατό της εκπομπής, αναφέροντας πως: «Ήθελα να βγάλω και selfie μαζί του».

Η Σοφία Μουτίδου άφησε να εννοηθεί πως το περιστατικό δεν την επηρέασε, όπως μάλιστα το είχε ξεκαθαρίσει και στον αέρα της εκπομπής.

Λίγο μετά πόσταρε ένα βίντεο στο Instagram με εικόνες από το περιστατικό, σχολιάζοντας «Αθώες ψυχές παιδιών».

Η ανάρτηση της Σοφίας Μουτίδου

Θυμίζουμε ότι ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης on air, ρωτήθηκε αν είχε υποπέσει στην αντίληψή του κάποιο περιστατικό παρενόχλησης ή κακοποίησης στο θέατρο.

Η απάντησή του ήταν άμεση και δραματική, τονίζοντας την προσωπική του αντίδραση: «Θα είχε έρθει κοπέλα να μου πει ότι κάποιος την παρενόχλησε και δεν θα πήγαινα να τον δείρω, πριν τον καταγγείλω;», είπε.

Η ένταση στη συνέχεια κλιμακώθηκε απότομα όταν η παρουσιάστρια και ηθοποιός, Σοφία Μουτίδου, έριξε μία βαριά ατάκα στον Απόστολο Γκλέτσο, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του και πάλι.Η Σοφία Μουτίδου αντέτεινε: «Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη! Είσαι τυχερός που δε βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον», με τον Γκλέτσο να απαντάει: «Πού λέω ψέματα; Αφού λέω ψέματα, δε θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις εσύ με τέτοιον τρόπο. Δε λέω ψέματα, σας ευχαριστώ πολύ».

Όταν η παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να φέρει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ή να δικαιολογήσει τον ισχυρισμό της, ο Απόστολος Γκλέτσος αντέδρασε κι αποχώρησε από το πλατό.

Ο Αποστόλης Γκλέτσος έφυγε αμέσως, βγάζοντας το μικρόφωνο, αφήνοντας άναυδες τις παρουσιάστριες της εκπομπής. Η αιφνίδια έξοδός του από το πλατό έφερε σε δύσκολη θέση τις παρουσιάστριες οι οποίες έκλεισαν άδοξα τη συζήτησή τους.