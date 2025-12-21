Απόφαση Λουτσέσκου! Οι δύο παίκτες που θέλει άμεσα στον ΠΑΟΚ

Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει κάνει ήδη τις εισηγήσεις του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.12.25 , 19:17 MAN: Σε ποιον παραδίδει 3000 λεωφορεία
21.12.25 , 19:06 Απόφαση Λουτσέσκου! Οι δύο παίκτες που θέλει άμεσα στον ΠΑΟΚ
21.12.25 , 18:29 Κηφισιά: Θρασύτατοι ληστές άρπαξαν 180.000 ευρώ κι εξαφανίστηκαν
21.12.25 , 17:45 Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ο μπαμπάς μου “έφυγε” σε τροχαίο»
21.12.25 , 17:45 Καρυστιανού: Οργισμένη ανάρτηση για έλεγχο του ΣΔΟΕ στον Σύλλογο των Τεμπών
21.12.25 , 17:20 Βρήκε τον επόμενο... Ιωαννίδη ο Μπενίτεθ - «Τεχνική, οξυδέρκεια και γκολ»
21.12.25 , 17:12 4 αποτελεσματικές ασκήσεις γλουτών για αρχάριους
21.12.25 , 16:49 Γιώτα Τσιμπρικίδου: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει
21.12.25 , 16:28 Πώς να κάνετε το περπάτημα πιο απολαυστικό
21.12.25 , 16:13 Κώστας Ανεστίδης: «Δέχομαι λάσπη», λέει για τον έλεγχο εις βάρος του
21.12.25 , 15:06 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 22/12/2025 – 28/12/2025
21.12.25 , 14:52 Μελομακάρονα: Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef
21.12.25 , 14:42 Πανταζής: «Η κόρη μου Κόνι είναι δίπλα μου βράχος, με προστατεύει»
21.12.25 , 14:29 Ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης
21.12.25 , 12:27 Αγροτικά μπλόκα Θεσσαλονίκης: Κλειστή η Εθνική και ανοιχτά διόδια
GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Γιώργος Τοκμετζίδης: Η καριέρα στο εξωτερικό, οι σπουδές και το GNTM
Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της
Νάρκισσος- GNTM: «Ζω τη ζωή μου με αυτό το όνομα πολλά χρόνια τώρα»
Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής - «Νομίζαμε ότι είμαστε "σούπερμαν"
Μελομακάρονα: Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Γιώργος Καρτελιάς: Στο νοσοκομείο με έμφραγμα - Έμεινε 6 ημέρες στη ΜΕΘ
Ξένια Τσίρκοβα: Ποια είναι η νικήτρια του GNTM - Το cheerleading & η μόδα
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: sportdog.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Λουτσέσκου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά τους Ζαφείρη και Γερεμέγεφ, ακολουθούν ακόμη δυο μεταγραφές παικτών για τον ΠΑΟΚ, που ζήτησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε συγκεκριμένες θέσεις της ομάδας.

Θα αποκτηθεί ένας κεντρικός αμυντικός, σε μια θέση όπου σήμερα υπάρχουν οι Κεντζιόρα, Βολιάκο (δανεικός), Λόβρεν (λήγει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι) και Μιχαηλίδης (τραυματίας), γι' αυτό και ο Λουτσέσκου «επιστράτευσε» τον Θυμιάνη, που έπαιξε στόπερ με τη Μαρκό, αλλά είναι χαφ, θέση στην οποία διέπρεψε στον Πανσερραϊκό.

 

Διάβασε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΟΚ
 |
ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top