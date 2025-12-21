Απόφαση Λουτσέσκου! Οι δύο παίκτες που θέλει άμεσα στον ΠΑΟΚ

Μετά τους Ζαφείρη και Γερεμέγεφ, ακολουθούν ακόμη δυο μεταγραφές παικτών για τον ΠΑΟΚ, που ζήτησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε συγκεκριμένες θέσεις της ομάδας.

Θα αποκτηθεί ένας κεντρικός αμυντικός, σε μια θέση όπου σήμερα υπάρχουν οι Κεντζιόρα, Βολιάκο (δανεικός), Λόβρεν (λήγει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι) και Μιχαηλίδης (τραυματίας), γι' αυτό και ο Λουτσέσκου «επιστράτευσε» τον Θυμιάνη, που έπαιξε στόπερ με τη Μαρκό, αλλά είναι χαφ, θέση στην οποία διέπρεψε στον Πανσερραϊκό.

