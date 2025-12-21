Κηφισιά: Θρασύτατοι ληστές άρπαξαν 180.000 ευρώ κι εξαφανίστηκαν

Δε γλίτωσαν τελικά τις χειροπέδες - Είχαν συλληφθεί άλλες 19 φορές!

Το ποσό των 180.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν σε ένοπλη ληστεία δύο ληστές στην Κηφισιά, οι οποίο όμως τελικά δε γλίτωσαν και συνελήφθησαν από την Αστυνομία.

Κηφισιά: Απανωτές Ληστείες Και Διαρρήξεις - Video

Οι δύο δράστες είναι ηλικίας 36 και 37 ετών. Η Αστυνομία μάλιστα δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τη δράση τους αλλά και τα σημάδια που τους έκαναν να φθάσουν στη σύλληψή τους.

Κηφισιά: Άρπαξαν 180.000 ευρώ και το έβαλαν στα πόδια

Ειδικότερα, τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, εξιχνίασαν την υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος υπαλλήλου εταιρείας με λεία 180.000 ευρώ. Ο υπάλληλος, ήταν ταμίας και είχε μέσα σε σακίδιο τις εισπράξεις από διάφορα καταστήματα. Οι δράστες του επιτέθηκαν και με την απειλή όπλου του πήραν το σακίδιο. Τα χρήματα φαίνεται, όμως, πως δεν τους έφταναν, αφού του έκλεψαν ακόμα και προσωπικά αντικείμενα από το αυτοκίνητό του. Στη συνέχεια, διέφυγαν με δίκυκλο.

Κηφισιά: Άρπαξαν 180.000 ευρώ και το έβαλαν στα πόδια

Η αστυνομία, διαπίστωσε ότι οι δράστες είχαν θέσει το θύμα τους υπό συστηματική παρακολούθηση προτού «χτυπήσουν». 

Το θράσος τους ήταν τέτοιο, που ο 37χρονος, λίγες ημέρες μετά τη ληστεία, αγόρασε πολυτελές αυτοκίνητο μεγάλης αξίας.  Και οι δύο δράστες είναι γνώριμοι των Αρχών, αφού έχουν συλληφθεί στο παρελθόν συνολικά 19 φορές για διάφορα αδικήματα. 


 

