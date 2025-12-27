Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Τα δύο σενάρια και η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ανέλυσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις προγνωστικές τάσεις για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς 2026, στηριζόμενος σε τρία βασικά μοντέλα, τα οποία δείχνουν δύο κυρίαρχα σενάρια για τις ατμοσφαιρικές συνθήκες στη χώρα μας.

Σενάριο πρώτο και πιο πιθανό, σύμφωνα με τα μοντέλα ECMWF και ICON, προβλέπει ότι η αλλαγή του χρόνου θα πραγματοποιηθεί με χειμωνιάτικο καιρό αλλά χωρίς ακραία φαινόμενα. Σε αυτή την περίπτωση, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σχετικά κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και οι περιοχές της χώρας δεν θα αντιμετωπίσουν εκτεταμένες χιονοπτώσεις ή έντονες βροχοπτώσεις στα πεδινά.

Αντίθετα, το μοντέλο GFS προτείνει ένα πιο ψυχρό σενάριο, με βαθύτερη κάθοδο ψυχρών αέριων μαζών από τα Βόρεια Βαλκάνια, το οποίο θα μπορούσε να φέρει περισσότερη χιονόπτωση και χαμηλότερες θερμοκρασίες, ειδικά στα βορειότερα και ανατολικά τμήματα της χώρας. Παρά το γεγονός ότι αυτό το δεύτερο σενάριο είναι λιγότερο πιθανό, δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς και αυξάνει την αβεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα.

Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί τονίζουν ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταβολών στις επόμενες ημέρες γι’ αυτό, όπως εξηγεί κι ο κ. Κολυδάς, απαιτούνται ακόμα 2-3 ημέρες για πιο ασφαλή επιχειρησιακή εκτίμηση για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς

«ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

Το ECMWF και το ICON συγκλίνουν σε ένα πιο ήπιο και «μαζεμένο» σενάριο για την αλλαγή του χρόνου. Και τα δύο μοντέλα κρατούν τον κύριο όγκο της ψυχρής αέριας μάζας ανατολικότερα, με τις χαμηλές πιέσεις να παραμένουν κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο και τη χώρα μας σε οριακή επιρροή. Σε αυτή τη λύση, τα φαινόμενα είναι περιορισμένα, εντοπίζονται κυρίως στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ οι θερμοκρασίες είναι χειμωνιάτικες αλλά χωρίς έντονη ψυχρή εισβολή ή εκτεταμένα χιόνια στα πεδινά.

Αντίθετα, το GFS επιμένει σε ένα πιο «βαρύ» σενάριο, με βαθύτερη κάθοδο ψυχρών μαζών προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα. Σε αυτή την εκδοχή, το πεδίο ευνοεί πιο εκτεταμένες χιονοπτώσεις, χαμηλότερες θερμοκρασίες στα 850 hPa και μεγαλύτερη διάρκεια ψυχρού καιρού, ειδικά για τα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας. Είναι ένα σενάριο πιο επιθετικό, αλλά και πιο απομονωμένο σε σχέση με τα άλλα δύο μοντέλα.

Συνεπώς, αυτή τη στιγμή η ζυγαριά γέρνει προς τη λύση ECMWF–ICON, που δείχνει πιο συνεπή και λιγότερο ακραία εξέλιξη. Το GFS δεν μπορεί να αγνοηθεί, αλλά φαίνεται να αποτελεί το «ψυχρό άκρο» του φάσματος, κάτι που αυξάνει την αβεβαιότητα αλλά δεν το καθιστά το επικρατέστερο σενάριο. Όπως συχνά συμβαίνει σε αλλαγές χρονιάς, μικρές μετατοπίσεις στα ανώτερα γεωδυναμικά πεδία θα κρίνουν αν θα επικρατήσει ένας απλώς χειμωνιάτικος καιρός ή αν θα δούμε τελικά μια πιο δυναμική, χειμωνιάτικη παρένθεση.

Χρειαζόμεστε ακόμα 2-3 μέρες για να δούμε μια καλύτερη επιχειρησιακή εκτίμηση για την Πρωτοχρονιά. Χρόνια Πολλά».