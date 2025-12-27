Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Θαυμάστρια μου έδωσε μια γλάστρα με κοριό»

Μια αποκάλυψη που άφησε άφωνη τη Σίσσυ Χρηστίδου έκανε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου μέσα από το «Χαμογέλα και πάλι».

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Η αποκάλυψη του ηθοποιού για την προσωπική του ζωή

Ο ηθοποιός μίλησε για μια ακραία εκδήλωση θαυμασμού που δέχτηκε και τον οδήγησε σε δικαστική διαμάχη. Όπως αποκάλυψε, θαυμάστριά του κάποτε του είχε στείλει μια γλάστρα, η οποία περιείχε κοριό.

«Έχω ζήσει ακραία εκδήλωση θαυμασμού από θαυμάστρια γιατί είμαστε στα δικαστήρια. Ήταν κάτι όντως πολύ ακραίο. Μου είχαν στείλει κάποια στιγμή μια γλάστρα, που – ευτυχώς – μέσα σε μισή ώρα κατάλαβα ότι η γλάστρα είχε μέσα κοριό. Πιστεύω ότι όταν θαυμάζεις κάποιον, δε φτάνεις σε αυτό το σημείο. Παίζουν άλλα.

Λεβεντογιάννης: Ο λόγος που δεν οδηγεί και γιατί αποφεύγει τις συνεντεύξεις

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Το δώρο θαυμάστριας που τον σόκαρε

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Το δώρο θαυμάστριας που τον σόκαρε

Ήμουν με τον κολλητό μου και δυο φίλους μας στο σπίτι. Τότε μετακόμιζα και είχα νοικιάσει ένα Rbnb γιατί έβαφα το σπίτι. Όταν με πήραν από το ανθοπωλείο έδωσα τη διεύθυνση του σπιτιού που έμενα του Rbnb. Και τον βρήκε ο γάτος γιατί τα γατιά ακούνε σε άλλες συχνότητες… Φώναξα την αστυνομία, ενημέρωσα και τη δικηγόρο μου. Μου είπαν ότι το μικρόφωνο είχε εμβέλεια 100-150 μέτρα, άρα ήταν κάπου κοντά. Ήταν η μόνη φορά που φρίκαρα άσχημα.

Έμαθα ποιος άνθρωπος ήταν. Είχε έρθει δυο φορές στο θέατρο, με προσέγγισε με επαγγελματικό πρόσχημα και είναι και στέλεχος εταιρείας. Δε με νοιάζει το κίνητρο σε όλο αυτό», αποκάλυψε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, που πρωταγωνιστεί στη σειρά του Mega, «Hotel ΕΛΒΙΡΑ».

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
