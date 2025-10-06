Λεβεντογιάννης: Ο λόγος που δεν οδηγεί και γιατί αποφεύγει τις συνεντεύξεις

«Ο όρος σταρ είναι αστείος για την Ελλάδα, αλλά δεν το βλέπω καν έτσι»

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Aπόσπασμα από τη συνέντευξή του στην εκπομπή Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τον λόγο που δεν οδηγεί και γιατί αποφεύγει να δίνει συνεντεύξεις μίλησε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης.

Στο Άγιο Όρος ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης - Oι φωτογραφίες που ανέβασε

Καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno, μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά Hotel Εlvira, αποκάλυψε ότι πηγαινοερχόταν στα γυρίσματα με την Ελίζα Σκολίδη, καθώς ο ίδιος δεν οδηγεί. 

«Εμείς πηγαίναμε μαζί 06:00 η ώρα το πρωί στο γύρισμα, γιατί εγώ δεν οδηγώ. Δεν έχει τύχει... Δε μου άρεσε γενικά η οδήγηση. Είχα πάθει κι ένα ατύχημα πιο μικρός ως συνοδηγός και ίσως το είχα πάρει με λίγο φόβο, είχα ξενερώσει. Ο αδερφός μου είναι το ακριβώς αντίθετο. Ήξερε να οδηγεί από τα 16 του. Έχω δίπλωμα πρακτικά, αλλά δεν έχω την οδική συμπεριφορά. Μπήκα σε μια διαδικασία σκέψης να πάρω αυτοκίνητο, το μετάνιωσα και πήρα μετά μια μηχανή, από αυτές που έχουν τις δύο ρόδες μπροστά. Την πούλησα μετά από δύο μήνες», περιέγραψε ο δημοφιλής ηθοποιός στην εκπομπή Buongiorno. 

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε για τη δυσλεξία, ένας λόγος για τον οποίο αποφεύγει να δίνει συνεντεύξεις, όπως είπε. 

«Είναι ένα θέμα που δεν το συζητώ, γιατί δεν το θεωρώ τόσο ακραίο. Απλά, είναι καμιά φορά ο λόγος να πω όχι σε πρόσκληση μιας εκπομπής, που μπορεί να σκεφτώ κάτι να πω ότι πρέπει να το φιλτράρω πρώτα. Να το πω και να σκεφτώ μετά το υπόλοιπο 15λεπτο “είπα βλακεία ή όχι;”. Δε θέλω να μπω σε αυτό το τρυπάκι», εξήγησε. 

«Το κατάλαβα (σ.σ ότι έχω δυσλεξία) κοντά στο Γυμνάσιο, αλλά είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι το έχω ξεπεράσει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια επαγγελματική εννοώ, σεμιναρίων και συνεδριών. Πιστεύω ότι έγινε κάπως μαγικά στο κεφάλι μου, δηλαδή κάπως ηρέμησε ο εγκέφαλός μου και το πήρα αλλιώς», συμπλήρωσε. 

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης νιώθει πάντως αντι-σταρ, παρά την επιτυχία και τη δημοφιλία που έχει στο γυναικείο κοινό.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης ανεβάζει τη θερμοκρασία... με μια βουτιά!

«Σταματούν και μου μιλούν στον δρόμο. Συνήθως θέλουν να μιλήσουμε παρά να βγάλουμε φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να σου πω πώς γίνεται ή πώς έχει συμβεί, αν έχει συμβεί, αλλά είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Αλλά έτσι όπως μου το λες, με αυτό το μέγεθος δεν το καταλαβαίνω», είπε.

«Ο όρος σταρ είναι αστείος για την Ελλάδα, προφανώς, αλλά δεν το βλέπω καν έτσι. Δηλαδή θα προτιμήσω να πάω... Δε θα πάω στα μπουζούκια. Δεν τα σνομπάρω σε καμία περίπτωση, αλλά δε θα πάω σε μέρος που θα υπάρχει περίπτωση να με βγάζουν βίντεο, φωτογραφίες. Οπότε επιλέγω να πάω σε μέρη που παίζουν πιο πολύ ηλεκτρονική μουσική που ακούω, που είναι λίγο πιο υπόγεια, πιο underground, πιο ήσυχα και για φαγητό πολύ», κατέληξε. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
 |
ΟΔΗΓΗΣΗ
 |
ΔΥΣΛΕΞΙΑ
 |
ΘΑΥΜΑΣΤΡΙΕΣ
