Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Η αποκάλυψη του ηθοποιού για την προσωπική του ζωή

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στην πρεμιέρα του The 2Night Show για φέτος τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη.
Ο αγαπημένος ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στην ανατρεπτική κωμική σειρά του ANT1 Γιατί ρε πατέρα;, μίλησε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική του ζωή.
Λεβεντογιάννης: Ο λόγος που δεν οδηγεί και γιατί αποφεύγει τις συνεντεύξεις
«Παλαιότερα ήμουν πιο ευαίσθητος, τώρα έχω γίνει λίγο πιο σκληρός. Σε βάθος χρόνου έγινε αυτό. Σκληραίνεις χωρίς να σου φεύγει η ευαισθησία. Μου αρέσει και η συντροφικότητα και η μοναξιά. Τώρα είμαι στη φάση της μοναξιάς», εξομολογήθηκε.
Συνεχίζοντας τη συνέντευξη, ο ηθοποιός που λατρεύουν οι γυναίκες, αποκάλυψε και τον ιδιαίτερο «όρο» που θέτει στις συνεργασίες του.
«Έχω δίπλωμα, αλλά δεν οδηγώ. Μετακινούμαι με ταξί. Πρακτικά οδηγάω σε κενό δρόμο, αλλά δεν έχω οδική συμπεριφορά. Δεν με έχει εμποδίσει σε τίποτα, όλοι οι φίλοι μου οδηγούν και πάντα σε όποια δουλειά είμαι, κάνω μία συμφωνία ότι θα υπάρχει κάπου κοντά ένα ταξί για τα γυρίσματα. Έκανα την απόπειρα να πάρω μηχανή, την κράτησα δύο μήνες και την πούλησα. Δεν την καβάλησα ποτέ. Δεν ξέρω, αισθάνομαι μια ασφάλεια όταν είμαι συνοδηγός ή πίσω», κατέληξε.
Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Ποζάρει χωρίς μπλούζα και προκαλεί αναστάτωση
Αυτή την τηλεοπτική σεζόν, προφανώς λόγω προγραμματισμού των καναλιών, βλέπουμε τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη όχι σε μία αλλά σε δύο τηλεοπτικές σειρές. Η μία που έχει γυριστεί από πέρυσι είναι το HOTΕΛ ΕΛVIRA στο Mega κι η άλλη το Γιατί ρε πατέρα; στον ΑΝΤ1.
Τη σεζόν 2024/2025 απείχε από τα τηλεοπτικά πράγματα, ενώ πριν είχε πρωταγωνιστήσει στο αστυνομικό δράμα του ΑΝΤ1, Παγιδευμένοι. Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά του Αντρέα Γεωργίου, Τατουάζ.
Στο Άγιο Όρος ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης - Oι φωτογραφίες που ανέβασε
Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 2018 στην ταινία Αιγαίο SOS, συπρωταγωνιστώντας με τον Θοδωρή Αθερίδη και τον Πάνο Βλάχο.