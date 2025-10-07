Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Η αποκάλυψη του ηθοποιού για την προσωπική του ζωή

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στην πρεμιέρα του The 2Night Show για φέτος τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης δε δίνει συχνά συνεντεύξεις

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στην ανατρεπτική κωμική σειρά του ANT1 Γιατί ρε πατέρα;, μίλησε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική του ζωή.

«Παλαιότερα ήμουν πιο ευαίσθητος, τώρα έχω γίνει λίγο πιο σκληρός. Σε βάθος χρόνου έγινε αυτό. Σκληραίνεις χωρίς να σου φεύγει η ευαισθησία. Μου αρέσει και η συντροφικότητα και η μοναξιά. Τώρα είμαι στη φάση της μοναξιάς», εξομολογήθηκε.

O Μιχάλης Λεβεντογιάννης με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Συνεχίζοντας τη συνέντευξη, ο ηθοποιός που λατρεύουν οι γυναίκες, αποκάλυψε και τον ιδιαίτερο «όρο» που θέτει στις συνεργασίες του.

«Έχω δίπλωμα, αλλά δεν οδηγώ. Μετακινούμαι με ταξί. Πρακτικά οδηγάω σε κενό δρόμο, αλλά δεν έχω οδική συμπεριφορά. Δεν με έχει εμποδίσει σε τίποτα, όλοι οι φίλοι μου οδηγούν και πάντα σε όποια δουλειά είμαι, κάνω μία συμφωνία ότι θα υπάρχει κάπου κοντά ένα ταξί για τα γυρίσματα. Έκανα την απόπειρα να πάρω μηχανή, την κράτησα δύο μήνες και την πούλησα. Δεν την καβάλησα ποτέ. Δεν ξέρω, αισθάνομαι μια ασφάλεια όταν είμαι συνοδηγός ή πίσω», κατέληξε.

Αυτή την τηλεοπτική σεζόν, προφανώς λόγω προγραμματισμού των καναλιών, βλέπουμε τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη όχι σε μία αλλά σε δύο τηλεοπτικές σειρές. Η μία που έχει γυριστεί από πέρυσι είναι το HOTΕΛ ΕΛVIRA στο Mega κι η άλλη το Γιατί ρε πατέρα; στον ΑΝΤ1.

Σκηνή του Μιχάλη Λεβεντογιάννη από τη σειρά Γιατί ρε πατέρα;

Τη σεζόν 2024/2025 απείχε από τα τηλεοπτικά πράγματα, ενώ πριν είχε πρωταγωνιστήσει στο αστυνομικό δράμα του ΑΝΤ1, Παγιδευμένοι. Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά του Αντρέα Γεωργίου, Τατουάζ.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης κι η Ελίζα Σκολίδη πρωταγωνιστούν στο HOTΕΛ ΕΛVIRA /Φωτογραφία Mega

Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 2018 στην ταινία Αιγαίο SOS, συπρωταγωνιστώντας με τον Θοδωρή Αθερίδη και τον Πάνο Βλάχο.