Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Ποζάρει χωρίς μπλούζα και προκαλει αναστάτωση

Συναρπαστικός, αλλά και κουραστικός, προβλέπεται ο φετινός χειμώνας για τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη, καθώς θα έχει διπλή τηλεοπτική παρουσία, πρωταγωνιστώντας στις σειρές «Γιατί ρε πατέρα;» του ΑΝΤ1 και «HOTΕΛ ΕΛVIRA» του Mega.
Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Στο Άγιο Όρος πριν την τηλεοπτική του επιστροφή
Μέχρι τότε απολαμβάνει το καλοκαίρι προκειμένου να η δύσκολη σεζόν που έρχεται να τον βρει ανανεωμένο κι ετοιμοπόλεμο. Στιγμές από τις διακοπές του μοιράζεται συχνά στον λογαριασμό του στο Instagram, προκαλώντας αναστάσωση στο γυναίκειο κοινό που τον ακολουθεί και παρακολουθεί ανελλιπώς τη δραστηριότητά του στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης ανεβάζει τη θερμοκρασία... με μια βουτιά!
Ο γοητευτικός και ταλαντούχος ηθοποιός αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο που έχει αυτήν την περίοδο, πραγματοποιώντας εκδρομές σε όμορφους προορισμούς με ήλιο και θάλασσα.
Ο ίδιος δεν αφήνει τις θαυμάστριές του σε ησυχία, αφού δημοσίευσε χθες Τρίτη 19 Αυγούστου στα stories του μια super hot φωτογραφία του, στην οποία ποζάρει χωρίς μπλούζα με φόντο το απέραντο γαλάζιο.
