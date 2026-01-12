Η κάλυψη FTTH της United Fiber ξεπέρασε τα 850.000 σπίτια και επιχειρήσεις

H United Fiber (UF), 100% θυγατρική της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην οποία ανήκει και η Nova, συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια το στρατηγικό της σχέδιο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθεκτικού και υψηλής ταχύτητας δικτύου οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH), με στόχο να ενισχύσει καθοριστικά τη μετάβαση της Ελλάδας στην κοινωνία του Gigabit και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 850.000 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν πλέον πρόσβαση στο ιδιόκτητο FTTH δίκτυο της United Fiber, επιταχύνοντας την επίτευξη του επόμενου ορόσημου της εταιρείας, για περισσότερα από 950.000 σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι την άνοιξη του 2026, έχοντας επιτύχει σημαντική πρόοδο σε στρατηγικές περιοχές ανά την Ελλάδα:

-Στην Αττική, δύνανται να συνδεθούν πάνω από 520.000 σπίτια, εκ των οποίων το 67% (350.000) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.

-Στην Πελοπόννησο, περισσότερα από 95.000 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν συνδεθεί, εκ των οποίων το 47% (45.000) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.

-Στη Θεσσαλία, η κάλυψη φτάνει τους 55.000 καταναλωτές, εκ των οποίων το 66% (36.500) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.

-Στη Θεσσαλονίκη, το δίκτυο της United Fiber καλύπτει πάνω από 110.000 σπίτια και επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 78% (87.000) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.

-Στην Κρήτη, με έμφαση στο Ηράκλειο, περισσότεροι από 70.000 καταναλωτές έχουν πρόσβαση στο δίκτυο, εκ των οποίων το 41% (28.500) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.

United Fiber: Νέο δίκτυο οπτικής διασύνδεσης Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι στo πλαίσιο της ταχύτερης δυνατής ψηφιακής αναβάθμισης της χωράς, η United Fiber σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας προχωράει με ακόμα πιο γοργούς ρυθμούς στην εγκατάσταση οπτικής ίνας εντός των κτιρίων στις περιοχές κάλυψης της με FTTH, αξιοποιώντας στο έπακρο τη δυνατότητα που παρέχει το Smart Readiness μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, εγκαθιστώντας οπτική ίνα και υποδομές για έξυπνους μετρητές σε περισσότερα από 20.000 κτίρια, αριθμός που αναμένεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τις 30.000 κτίρια ανάλογα με τη συνολική διάρκεια του προγράμματος εντός 2026.



Οι επενδύσεις της United Fiber για την ανάπτυξη των κύριων υποδομών δικτύου συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς με αποκορύφωμα για το 2025 την ολοκλήρωση της νέας οπτικής διασύνδεσης Αθήνας – Θεσσαλονίκης, κατασκευάζοντας νέο οπτικό δίκτυο μήκους άνω των 600 χιλιομέτρων, ενισχύοντας τις συνδέσεις με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και με κόμβους της Δυτικής Ευρώπης. Με την υποδομή αυτή, διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η σταθερότητα και η ευελιξία των υφιστάμενων διασυνδέσεων με Τουρκία, Μέση Ανατολή και Βουλγαρία, παρέχοντας νέα εναλλακτική οπτική διαδρομή προσδίδοντας παράλληλα ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια στο κύριο οπτικό δίκτυο της εταιρίας.

Μέσω της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου ύψους €2 δισ. της United Group για την Ελλάδα έως το 2027, όπου πάνω από €1,2 δισ. έχει ήδη επενδυθεί, η United Fiber, δρώντας ως καταλύτης για τη μετάβαση της Ελλάδας προς ένα βιώσιμο και τεχνολογικά εξελιγμένο αναπτυξιακό μοντέλο, συμβάλλει αποφασιστικά στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ανάκαμψη και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας, έναν από τους βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας 2030.

Ο Γιώργος Αγγελούσης, CEO της United Fiber, σημείωσε: «Η υπέρβαση των 850.000 σπιτιών και επιχειρήσεων που έχουν σήμερα πρόσβαση στο FTTH δίκτυό μας αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο και επιβεβαιώνει τη συνέπεια με την οποία υλοποιούμε το στρατηγικό μας πλάνο. Επενδύουμε με ταχύτητα, ποιότητα και μακροπρόθεσμο όραμα σε υποδομές που θωρακίζουν ψηφιακά τη χώρα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την οικονομία του Gigabit και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε στενή συνεργασία με την Πολιτεία και αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία, επιταχύνουμε την εγκατάσταση οπτικής ίνας μέχρι το εσωτερικό των κτιρίων, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να απολαμβάνουν αξιόπιστες, και υπερυψηλές ταχύτητες. Η United Fiber θα συνεχίσει να λειτουργεί ως καταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας 2030».

