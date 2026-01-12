Ο «Ζεράρ» από τους «Απαράδεκτους» ήρθε στο Cash or Trash με μία... βάρκα

Οι ελληνικές σειρές της δεκαετίας του ’90 άφησαν το δικό τους ανεξίτηλο τηλεοπτικό αποτύπωμα, χαρίζοντάς μας διαχρονικές ατάκες. Ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες, που μας έκανε να γελάσουμε, ήταν ο «Ζεράρ» από την κωμική σειρά «Οι Απαράδεκτοι», τον οποίο ενσάρκωσε μοναδικά ο Ζανό Ντάνιας.

Ο ελληνογαλλικής καταγωγής ηθοποιός βρέθηκε στο Cash or Trash το απόγευμα της Δευτέρας 12/1, με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο να τον υποδέχονται με χαρά στην παρέα τους. Παρουσίασε ένα vintage αντικείμενο από τη δεκαετία του 1960, η αξία του οποίου εκτιμήθηκε στα 280 ευρώ.

Το ασυνήθιστο αντικείμενο που παρουσίασε ο ηθοποιός στο Cash or Trash

Ο τηλεοπτικός «Ζεράρ» έδωσε στα γαλλικά το σύνθημα για να ξεκινήσει άλλη μια ανατρεπτική δημοπρασία. Η διαδικασία εξελίχθηκε σε καθαρά γυναικεία υπόθεση, αφού ενδιαφέρον για τη βάρκα του λούνα παρκ εκδήλωσαν η Άννα‑Μαρία Ρογδάκη και η Άντα Πανά.

Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη και η Άντα Πανά δεν κατάφεραν με τις προσφορές τους να δελεάσουν τον Ζανό Ντάνιας

Στις συνεχόμενες προσφορές της επιχειρηματία, η παλαιοπώλισσα απαντούσε με... τάλιρα. Όταν το ποσό έφτασε τα 325 ευρώ και η Ρογδάκη αποχώρησε, η Πανά ρώτησε τον ηθοποιό αν υπήρχε συμφωνία.

Τότε, εκείνος αποκάλυψε στην αγοράστρια την τιμή πώλησης που ικανοποιούσε τον φίλο του, τον οποίο κι εκπροσωπούσε. Οι δύο δεν τα βρήκαν, ωστόσο το κλίμα παρέμεινε ευχάριστο, μιας και ο ηθοποιός δεν έχασε λεπτό το χιούμορ του.

Μπορεί η έκβαση της δημοπρασίας να μην είχε θετικό αποτέλεσμα, αφού δεν υπήρξε συμφωνία, ωστόσο ο απολαυστικός Ζανό Ντάνιας ανταποκρίθηκε πολύ καλά στον ρόλο του πωλητή, τον οποίο αναλάμβανε για πρώτη φορά.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash