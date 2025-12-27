Μιχάλης Ζαμπίδης: Επιστρέφει στα ρινγκ ο Έλληνας θρύλος του kickboxing

Μιχάλης Ζαμπίδης: «Από τότε που έφυγα από τα ρινγκ και ξεκίνησα άλλη ζωή»

«Ο θρύλος ξυπνά» τιτλοφορείται η ανακοίνωση επιστροφής στη δράση από τον Μιχάλη Ζαμπίδη.

Με ανάρτηση που έκανε το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου, ο γνωστός αθλητής ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι επιστρέφει στις εντός ρινγκ δραστηριότητες.

Ο 45χρονος Ζαμπίδης, ένας από τους κορυφαίους kickboxer στην ιστορία του αθλήματος, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε και το πού θα πραγματοποιηθεί το comeback. Στην ανάρτηση περιορίστηκε να γράψει απλώς «Comeback», ενώ στο τέλος υπήρχε η φράση «…μείνετε συντονισμένοι…».

Οι πληροφορίες για την επιστροφή του Ζαμπίδη αναμένεται να γίνουν γνωστές σύντομα. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι ο Iron Mike έκανε τη σχετική ανάρτηση αποτελεί από μόνο του σημαντική είδηση για τον χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Το βίντεο της επιστροφής του Μιχάλη Ζαμπίδη

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ζαμπίδης είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά στο kickboxing τον Ιούνιο του 2015 στο ΣΕΦ, αντιμετωπίζοντας τον Στιβ Μόξον από την Αυστραλία. Ο Iron Mike είχε νικήσει και είχε αποθεωθεί από το κοινό που είχε γεμίσει το γήπεδο. Αργότερα, το 2019, είχε δώσει αγώνα πυγμαχίας στη Γερμανία, όπου επίσης είχε επικρατήσει.

Η επιστροφή του Ζαμπίδη στο ring αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φανς του και σίγουρα θα συγκεντρώσει την προσοχή του αθλητικού κοινού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.