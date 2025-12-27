Πέρι Μπαμόντε: Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο κιθαρίστας των «The Cure»

Συνέβαλε στη δημιουργία πολλών άλμπουμ του συγκροτήματος

Ο Πέρι Μπαμόντε, κιθαρίστας και πληκτράς των «The Cure», πέθανε σε ηλικία 65 ετών, όπως ανακοίνωσε η θρυλική βρετανική dark rock μπάντα το βράδυ της Παρασκευής (26.12.2025).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στον επίσημο ιστότοπο της μπάντας, ο Μπαμόντε, που έγινε πλήρες μέλος των «The Cure» το 1990, «πέθανε μετά από σύντομη ασθένεια στο σπίτι του τα Χριστούγεννα».

«Με μεγάλη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του μεγάλου μας φίλου και μέλους της μπάντας, Πέρι Μπαμόντε. Ήσυχος, έντονος, διαισθητικός, σταθερός και εξαιρετικά δημιουργικός, ο “Τέντι” ήταν αναπόσπαστο και ζωντανό μέρος της ιστορίας των The Cure. Οι σκέψεις και τα συλλυπητήριά μας πηγαίνουν στην οικογένειά του – θα μας λείψει πολύ», αναφέρεται στη δήλωση.

Τα μέλη του συγκροτήματος «The Cure»

Τα μέλη του συγκροτήματος «The Cure»

Οι «The Cure», με τον 66χρονο frontman Ρόμπερτ Σμιθ, γνωστό για την καινοτόμο προσέγγισή του στη μουσική και την αντοχή του επί σκηνής, έχουν εξελιχθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας τους.

Ο Μπαμόντε ξεκίνησε ως μέλος του roadcrew των «The Cure» το 1984, πριν γίνει επίσημο μέλος της μπάντας, παίζοντας κιθάρα, εξάχορδο μπάσο και πλήκτρα. Η πρώτη του θητεία διήρκεσε 14 χρόνια (1990-2004), ενώ επέστρεψε το 2022.

Η μπάντα υπογράμμισε ότι ο Μπαμόντε συνέβαλε σε αρκετά άλμπουμ, όπως τα «Wish» (1992), «Wild Mood Swings» (1996), «Bloodflowers» (2000), «Acoustic Hits» (2001) και «The Cure» (2004).

Με τη χαρακτηριστική μελαγχολική φωνή του Σμιθ και τα πλούσια κιθαριστικά μοτίβα, οι «The Cure» επηρέασαν σημαντικά τη διαμόρφωση του γκοθ ροκ, με άλμπουμ όπως το «Pornography» του 1982. Αργότερα, η μπάντα γνώρισε επιτυχία και με πιο ανάλαφρα κομμάτια, όπως το «Friday I’m in Love». Παρά τις συνεχείς περιοδείες, το τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους πριν από το «Songs of a Lost World» του 2024 ήταν το «4:13 Dream» του 2008.

