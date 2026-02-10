Βαρύ πένθος για τον Εργκίν Αταμάν - Πέθανε η μητέρα του

Η συγκινητική ανάρτηση του προπονητή του Παναθηναϊκού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.02.26 , 19:17 Κατασκοπεία: Προφυλακίζεται ο κατηγορούμενος σμήναρχος
10.02.26 , 19:12 Πώς θα είναι ο καιρός την Τσικνοπέμπτη
10.02.26 , 19:00 OMODA 5 SHS-H: Ήρθε με νέα υβριδική τεχνολογία SHS - Τιμή
10.02.26 , 18:30 Cash or Tash: Βρήκαν αγοραστή οι καρέκλες θεάτρου του Δημήτρη;
10.02.26 , 18:22 ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 11 υποκαταστήματα που κλείνουν στις 20 Φεβρουαρίου
10.02.26 , 18:20 Συμμορία έσκαγε τα λάστιχα ΙΧ και έκλεβε τις αναλήψεις από την τράπεζα!
10.02.26 , 18:16 Επιχείρηση Κιμάς: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!
10.02.26 , 18:00 Cash or Trash: Πινγκ πονγκ προσφορών για το αντικείμενο της Σόνιας
10.02.26 , 17:46 Βαρύ πένθος για τον Εργκίν Αταμάν - Πέθανε η μητέρα του
10.02.26 , 17:40 Skoda Epiq: Tο νέο city SUV με την τιμή στο...πάτωμα
10.02.26 , 17:18 Ευρωβουλή για άσυλο: Ποιες χώρες θεωρούνται ασφαλείς
10.02.26 , 17:05 Σκάνδαλο Έπσταϊν: Θύμα μόλις 9 ετών στο κύκλωμα
10.02.26 , 17:02 MasterChef: Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες που πρέπει να ξέρεις
10.02.26 , 16:28 Καλλιθέα: «Τη χάσαμε 2 λεπτά από τα μάτια μας» - Τι ισχυρίζεται ο πατέρας
10.02.26 , 15:59 Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Αργυρός - Νίκα: To φύλο του μωρού & όσα είπαν οι παππούδες!
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για το μωρό της
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Νικολέττα Ράλλη: Πένθος για την παρουσιάστρια - Πέθανε ο πατέρας της
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Instagram (@erginatamania)
Παναθηναϊκός: Οι δηλώσεις Αταμάν που απέφυγε τους δημοσιογράφους / ERT Sports
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει ο Εργκίν Αταμάν. Ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού και η οικογένειά του βυθίστηκαν στο πένθος, αφού πέθανε η πολυαγαπημένη του μητέρα.  

Την απώλεια της Γκιουλτέν Αταμάν γνωστοποίησε επίσημα η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον θάνατο της μητέρας του ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ανδρών. Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εύχεται η εκλιπούσα να αναπαυθεί εν ειρήνη και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της. 

Η ανάρτηση του Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της μητέρας του 

Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος ο Τούρκος προπονητής έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media αποχαιρετώντας τη μητέρα του με γλυκά λόγια. Την ανάρτηση συνόδευσε με μια σειρά κοινών τους φωτογραφιών. 

«Έχασα την αγαπημένη μου μαμά. Ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου που ήταν πάντα δίπλα μου, που παρακολουθούσε κάθε αγώνα μου με ενθουσιασμό μπροστά στην τηλεόραση, που μου έστειλε το πρώτο μήνυμα μόλις τελείωσαν οι αγώνες μου· που μοιράστηκε τη χαρά, τη λύπη, τον ενθουσιασμό και όλα μου τα συναισθήματα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Η κηδεία προσευχή θα τελεστεί αύριο μετά τις δύο στο Τζαμί Zincirlikuyu και θα ταφεί στο ίδιο νεκροταφείο», έγραψε. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΡΓΚΙΝ ΑΤΑΜΑΝ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top