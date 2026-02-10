Βαρύ πένθος για τον Εργκίν Αταμάν - Πέθανε η μητέρα του

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει ο Εργκίν Αταμάν. Ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού και η οικογένειά του βυθίστηκαν στο πένθος, αφού πέθανε η πολυαγαπημένη του μητέρα.

A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. — TBF (@TBF) February 10, 2026

Την απώλεια της Γκιουλτέν Αταμάν γνωστοποίησε επίσημα η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον θάνατο της μητέρας του ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ανδρών. Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εύχεται η εκλιπούσα να αναπαυθεί εν ειρήνη και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

Η ανάρτηση του Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της μητέρας του

Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος ο Τούρκος προπονητής έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media αποχαιρετώντας τη μητέρα του με γλυκά λόγια. Την ανάρτηση συνόδευσε με μια σειρά κοινών τους φωτογραφιών.

«Έχασα την αγαπημένη μου μαμά. Ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου που ήταν πάντα δίπλα μου, που παρακολουθούσε κάθε αγώνα μου με ενθουσιασμό μπροστά στην τηλεόραση, που μου έστειλε το πρώτο μήνυμα μόλις τελείωσαν οι αγώνες μου· που μοιράστηκε τη χαρά, τη λύπη, τον ενθουσιασμό και όλα μου τα συναισθήματα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Η κηδεία προσευχή θα τελεστεί αύριο μετά τις δύο στο Τζαμί Zincirlikuyu και θα ταφεί στο ίδιο νεκροταφείο», έγραψε.