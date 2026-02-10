 OMODA 5 SHS-H: Ήρθε με νέα υβριδική τεχνολογία SHS - Τιμή  

Η OMODA παρουσιάζει το νέο Premium Crossover OMODA 5 SHS-H, το οποίο φέρνει την επαναστατική τεχνολογία SHS (Super Hybrid System) σε μια πλήρως υβριδική έκδοση (HEV), χωρίς καμία ανάγκη φόρτισης. Η τεχνολογία SHS αναλαμβάνει τον ρόλο του «αόρατου συμμάχου», διαχειριζόμενη με απόλυτη ευφυΐα την ισχύ, την κατανάλωση και την ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο. Με την έξυπνη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών, το σύστημα εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε παρέμβασης από τον οδηγό.

Στην καρδιά του OMODA 5 SHS-H βρίσκεται το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid System (SHS), το οποίο αποτελείται από έναν αποδοτικό turbo κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, τροφοδοτούμενους από μια μπαταρία υψηλής απόδοσης 1.8 kWh και ένα ειδικά σχεδιασμένο υβριδικό κιβώτιο (DHT). Το σύστημα κίνησης αποδίδει συνδυαστική ισχύ 165 kW (224 ίππους), με τον ηλεκτροκινητήρα να φτάνει σε ισχύ αιχμής τα 150 kW (204 ίππους) και ροπή 310 Nm, εξασφαλίζοντας άμεσα διαθέσιμη και γραμμική επιτάχυνση. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα 175 km/h, τοποθετώντας το μοντέλο ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας.

1000 χλμ αυτονομίας με υψηλή θερμική απόδοση.

O θερμικός κινητήρας πετυχαίνει κορυφαία θερμική απόδοση 44,5% – μία από τις υψηλότερες στην κατηγορία – μετατρέποντας περισσότερη ενέργεια του καυσίμου σε κίνηση και μειώνοντας τη σπατάλη από την πηγή. Το υβριδικό κιβώτιο (DHT), με απόδοση μετάδοσης 98,5%, προσαρμόζει με ακρίβεια την ισχύ στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης, συμβάλλοντας σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ.

Χάρη στη συνδυασμένη αποδοτικότητα κινητήρων, υβριδικού κιβωτίου και μπαταρίας, το OMODA 5 SHS-H επιτυγχάνει συνδυαστική αυτονομία WLTP έως 1.000 χλμ, εξαλείφοντας ουσιαστικά το άγχος του συχνού ανεφοδιασμού. Στις αστικές μετακινήσεις δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική ή υβριδική χαμηλού φορτίου λειτουργία, ενώ σε μεγαλύτερες διαδρομές ο κινητήρας λειτουργεί στη βέλτιστη ζώνη απόδοσης, με τη μπαταρία να υποστηρίζει για μέγιστη οικονομία.

Το OMODA 5 SHS-H έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εμπειρία οδήγησης ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος. Η εκκίνηση γίνεται ηλεκτρικά, οι μεταβάσεις μεταξύ electric και hybrid modes είναι ομαλές και σχεδόν ανεπαίσθητες, ενώ τα προγράμματα οδήγησης Eco και Sport επιτρέπουν στον οδηγό να προσαρμόζει τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες του, συνδυάζοντας δυναμική αλλά ομαλή οδήγηση με πραγματική οικονομία καυσίμου.

Το OMODA 5 SHS-H είναι εξοπλισμένο με έως και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως το Adaptive Cruise Control (ACC), το Σύστημα Αυτόματης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (AEB), και η Προειδοποίηση Τυφλών Σημείων (BSD).Διαθέτει επίσης 7 αερόσακους για πλήρη προστασία των επιβατών και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές σε ακραίες συνθήκες, που περιλαμβάνουν θερμοκρασίες από -30°C έως 50°C, καθώς και εκτεταμένες δοκιμές ανθεκτικότητας σε απόσταση 100.000 χιλιομέτρων.

Το OMODA 5 SHS-H είναι επίσης εξοπλισμένο με παθητική προστασία τύπου κλωβού και υψηλής αντοχής χάλυβα, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του χώρου επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης. Η ειδική προστασία του υβριδικού συστήματος υψηλής τάσης αποτρέπει τη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες, όπως οδήγηση σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το OMODA 5 SHS-H εξοπλίζεται με το σύστημα συν-οδήγησης ανθρώπου–μηχανής Bosch MPC3 EVO. Αξιοποιώντας ενισχυμένη υπολογιστική ισχύ AI και εκπαίδευση σε εκατομμύρια πραγματικά σενάρια, προσφέρει πιο έξυπνη αναγνώριση λωρίδων και πρόβλεψη διαδρομής.



Με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, το OMODA 5 SHS-H προσφέρει μια μοναδική premium εμπειρία οδήγησης ξεκινώντας από 24.900€. Το μοντέλο συνοδεύεται από 7ετή εργοστασιακή εγγύηση οχήματος, 8ετή εγγύηση για την μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης και 7 χρόνια οδική βοήθεια, προσφέροντας αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας για όλα τα χρόνια χρήσης του.Επιπλέον, το OMODA 5 SHS-H διατίθεται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και προνομιακό επιτόκιο από 6,9%,

Στην Ελλάδα, η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey, έναν από τους κορυφαίους παρόχους κινητικότητας στην Ευρώπη και εισαγωγέα της Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα. Το OMODA 5 SHS-H είναι διαθέσιμο για test drive σε 9 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.