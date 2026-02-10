Συμμορία έσκαγε τα λάστιχα ΙΧ και έκλεβε τις αναλήψεις από την τράπεζα!

Εξαρθρώθηκε συμμορία στην Αττική που παρακολουθούσε πολίτες που έκαναν αναλήψεις από τράπεζες και εν συνεχεία, αφού έσκαγε τα λάστιχα στα ΙΧ τους τις τις… έκλεβε!

Τρία μέλη της συμμορίας συνελήφθησαν από τη Δίωξη Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, καθώς παρακολουθούσαν πολίτες έξω από τράπεζες, προκαλούσαν φθορά στα οχήματά τους και αφαιρούσαν τα χρήματα με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν στις 5/2/2026 το πρωί 3 αλλοδαποί ( 50χρονη, 33χρονος και 19χρονος) και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμμετοχή σε συμμορία που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι 3 κατηγορούμενοι νοίκιαζαν από εταιρεία ενοικίασης οχημάτων το «επιχειρησιακό» τους όχημα χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία ταυτότητας.

Στη συνέχεια κινούνταν σε περιοχές της Αττικής, προκειμένου να εντοπίσουν τα θύματά τους παρακολουθώντας εισερχόμενους πολίτες σε τραπεζικά υποκαταστήματα.

Μόλις εξέρχονταν από τα τραπεζικά καταστήματα πολίτες που είχαν προβεί σε ανάληψη χρηματικού ποσού και όταν αυτοί επιβιβάζονταν στο όχημά τους, οι δράστες τους ακολουθούσαν με το «επιχειρησιακό» τους όχημα και εκμεταλλευόμενοι τυχόν ακινητοποίηση του οχήματος των θυμάτων σε φωτεινό σηματοδότη ή σε κάποια ολιγόλεπτη στάση, οι δράστες προκαλούσαν φθορά (σκάσιμο) σε ένα ελαστικό του οχήματος.

Ως αποτέλεσμα, μόλις γίνονταν αντιληπτή η φθορά του ελαστικού από τα θύματα, αυτά ακινητοποιούσαν το όχημά τους και οι δράστες τους προσέγγιζαν και με τη μέθοδο της απασχόλησης τους αφαιρούσαν τα χρηματικά ποσά από το εσωτερικό των οχημάτων.

Από την προανάκριση εξιχνιάστηκαν 10 περιπτώσεις κλοπών με τους δράστες να αποκομίζουν χρηματικό ποσό άνω των 100.000 ευρώ.

Στην κατοχή των 3 κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

-Το χρηματικό ποσό των 545 ευρώ,

-3 κατσαβίδια,

-3 κινητά τηλέφωνα,

-Πτυσσόμενο μαχαίρι

-Ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ η διερεύνηση για την πλήρη εξιχνίαση της εγκληματικής τους δράσης συνεχίζεται.

