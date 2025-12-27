Καλλιθέα: Νεκροί στο σαλόνι οι δύο άντρες - Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Πατέρας τριών παιδιών το ένα από τα θύματα

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (27/12/2025)
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες βράδυ στην Καλλιθέα, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα. Παρά την προσπάθεια των πυροσβεστών, οι δύο άντρες δεν τα κατάφεραν και εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ όλη η γειτονιά είχε βγει στα μπαλκόνια, καθώς έβλεπαν τις φλόγες να ξεπηδούν μέσα από το σπίτι.

Καλλιθέα: Φωτιά σε διαμέρισμα - Χωρίς τις αισθήσεις τους δύο άνδρες

Φωτιά με δύο νεκρούς σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα 

Φωτιά με δύο νεκρούς σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα 

Κάτοικοι της οδού Αγαμέμνονος στην Καλλιθέα είδαν τις φλόγες από το διώροφο σπίτι να καίνε τις τέντες, χωρίς όμως να γνωρίζουν αν στο εσωτερικό του σπιτιού υπάρχουν άτομα...

Με σκάλα, οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, μπήκαν μέσα στο σπίτι και έψαξαν να βρουν αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Μία μαρτυρία έκανε λόγο για δύο άτομα.

Την ίδια ώρα, στο σημείο η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία, ενώ ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ήταν σε ετοιμότητα για να μεταφέρει κάποιον στο νοσοκομείο.

Καλλιθέα: Νεκροί στο σαλόνι οι δύο άντρες 

Καλλιθέα: Νεκροί στο σαλόνι οι δύο άντρες 

Δυστυχώς, λίγο αργότερα, όταν οι καπνοί υποχώρησαν, οι πυροσβέστες βρήκαν στο σαλόνι δύο άντρες από τη Συρία.

«Είδαμε φωτιά, λαμπάδιασε ο τόπος, ήρθαν οι πυροσβεστικές και άρχισαν να ρίχνουν νερό... Δύο παλικάρια, τώρα μου το είπαν, πάνε, τελείωσαν», λέει κάτοικος της περιοχής. 

Σχεδόν δίπλα τους, ένα θερμαντικό σώμα που είχε εκραγεί και φαίνεται ότι ήταν η αιτία του κακού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δύο ένοικοι του διαμερίσματος εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό και δεν είχαν τρόπο διαφυγής. Πριν από λίγη ώρα, το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής ολοκλήρωσε την έρευνά του.

Καλλιθέα: Πατέρας τριών παιδιών το ένα από τα θύματα 

Νωρίς το πρωί, το αφεντικό ενός εκ των δύο αντρών ανησύχησε και πήγε στο σπίτι να τους αναζητήσει.

«Τον πήρα τηλέφωνο και είχε κλειστά τα κινητά και ήρθα να μάθω τι κάνει».

Το ένα από τα δύο θύματα έχει οικογένεια με τρία παιδιά, τα οποία ζουν στη Συρία, ενώ εκείνος δούλευε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

