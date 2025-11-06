Η Μουτίδου απαντάει για τον Γκλέτσο: «Δέχθηκα προσωπική λεκτική κακοποίηση»

Η κακοποιητική συμπεριφορά κι ο τραμπουκισμός που κρύβουν φόβο

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Σοφία Μουτίδου μίλησε ανοιχτά στο Real View για την ένταση στον «αέρα» με τον Απόστολο Γκλέτσο και την αποχώρησή του το βράδυ της περασμένης Τρίτης, κάνοντας λόγο για κακοποιητική συμπεριφορά και «τραμπουκισμό που κρύβει φόβο».

Στο νέο επεισόδιο της νέας εκπομπής του OPEN, οι συντελεστές της εκπομπής πήραν θέση για το περιστατικό που προκάλεσε έντονη συζήτηση, μετά τη «ζωντανή» διαφωνία ανάμεσα στον Απόστολο Γκλέτσο και τη Σοφία Μουτίδου. 

Απόστολος Γκλέτσος: Πέταξε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό

Αρχικά, προβλήθηκε ένα συγκεντρωτικό βίντεο με αποσπάσματα από τις πρωινές εκπομπές που σχολίασαν τη σύγκρουση, και στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι τέσσερις κυρίες του πάνελ, με τη Σοφία Μουτίδου να δίνει τη δική της απάντηση.

Ο Απόστολος Γκλέτσος τα... βρόντηξε κι έφυγε από την εκπομπή Real View

Ο Απόστολος Γκλέτσος τα... βρόντηξε κι έφυγε από την εκπομπή Real View

«Επειδή αφορούν εμένα παίρνω τον λόγο. Δε θα απαντήσω σε κανένα από τα παιδιά, να είναι καλά, να βγάζουν το μεροκάματό τους. Καταρχάς να πω τι αισθάνθηκα εγώ. Μπήκε ένας άνθρωπος με μια ασταθή κλινική εικόνα. Άκουσα ματσίλες, τοξικές αρρενωπότητες, alpha male, χέρια στο τραπέζι, μετρημένες δουλειές που λύθηκαν με ξύλο. Ακόμα κι η επίλυση ενδεχόμενης παρενόχλησης μπροστά στα μάτια του θα λυνόταν με δολοφονία, με ξύλο. Εγώ, σαν οικοδέσποινα, ήμουν ευγενέστατη. Άκουγα αλλά δε σημαίνει ότι αποδεχόμουν», είπε αρχικά.

«Προχώρησε σε δημόσια προσβολή της αστυνομίας, είπε ότι κάνουν σεξ με τα παιδιά τους και τα βιντεοσκοπούν. Κάποια στιγμή αναρωτήθηκα, δε γίνεται να μην έχεις συναντήσει ποτέ κάτι τέτοιο στην πορεία σου, είσαι ψεύτης», πρόσθεσε.

Η Μουτίδου μετά την αποχώρηση Γκλέτσου: «Ήθελα να βγάλω selfie μαζί του»

Αναφερόμενη στη στιγμή που ο Απόστολος Γκλέτσος αποχώρησε από το πλατό, η Σοφία Μουτίδου σχολίασε: «Αν δει κάποιος το βίντεο, θα δει ότι δεν έφυγε όταν τον είπα ψεύτη. Έφυγε όταν του είπα “είσαι τυχερός που δεν συνέβη μπροστά στα μάτια σου, άρα ψεύδεσαι”. Δεν ξέρω αν φοβήθηκε μήπως ξέρω κάτι παραπάνω». 

«Δεν ξέρω αν φοβήθηκε μήπως ξέρω κάτι παραπάνω», είπε η Σοφία Μουτίδου για τον Απόστολο Γκλέτσο

«Δεν ξέρω αν φοβήθηκε μήπως ξέρω κάτι παραπάνω», είπε η Σοφία Μουτίδου για τον Απόστολο Γκλέτσο

Και πρόσθεσε: «Ο ανεξέλεγκτος θυμός, η βία, ο τραμπουκισμός και το άκρατο θέατρο του "αφήνω το μικρόφωνο και φεύγω" ίσως σε μία πρώτη ανάγνωση στην εισαγωγή της ψυχικής υγείας κρύβει φόβο. Όταν κάποιος σου τσαμπουκαλεύεται, φοβάται». 

Σοφία Μουτίδου: «Δεν ισχύει ότι μια κυρία δε θέλει την παρουσία μιας άλλης»

«Χαίρομαι για τα 12 χρόνια θεραπείας που έχω κάνει και δεν ανέπτυξα παλμούς σε μία προσπωική λεκτική κακοποίηση που δέχτηκα», είπε κλείνοντας η ηθοποιός.

