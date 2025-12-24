GNTM Ειρήνη: «Είμαστε μαζί με τον Έντι, είμαστε μια χαρά»

«Μέσα μου νιώθω νικήτρια»

GNTM Ειρήνη: «Είμαστε μαζί με τον Έντι, είμαστε μια χαρά»
Ακούστε το άρθρο

Λίγες μέρες μετά τον τελικό του GNTM, η Ειρήνη βρέθηκε στο πλατό του Breakfast@Star και μίλησε για την εμπειρία της, τις σχέσεις που δημιούργησε μέσα στο παιχνίδι, την αποχώρησή της και τα μελλοντικά της σχέδια. Η μεγαλύτερη εστίαση της συζήτησης ήταν η σχέση της με τον συμπαίκτη της Έντι.

Η στήριξη του Edouardo

Η Ειρήνη αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξε με τον Edouardo μέσα στο παιχνίδι: «Με τον Edouardo κάναμε πάρα πολύ παρέα, ταιριάξαμε, είμαστε ίδιοι σαν χαρακτήρες, είναι ένα εξαιρετικό παιδί και με καταλάβαινε πολύ.»

Η σχέση της Ειρήνης με τον Έντι

Η Ειρήνη μίλησε για τη σημασία του να έχεις έναν «δικό σου άνθρωπο» σε ένα απαιτητικό περιβάλλον: «Είχε στήριξη και τον είχα σύμμαχο, να το πούμε έτσι. Ήταν μεγάλη υπόθεση για μένα να έχω έναν δικό μου άνθρωπο εκεί. Φυσικά, ήταν μεγάλη υπόθεση. Εντάξει, ο Έντι είχε και τον αδερφό του, που αυτοί οι δύο είναι πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους και τα πάνε τέλεια».

Ανέφερε επίσης τη συζήτηση που είχε με τον συμπαίκτη της για να τον στηρίξει, χωρίς να θεωρεί πως τον επηρέασε αρνητικά: «Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κρίνω εγώ ούτε να είμαι στο μυαλό του Έντι. Δε θεωρώ ότι ευθύνομαι εγώ σε κάτι, ίσως το άγχος για το ότι υπάρχω και υπήρχε το φλερτ μεταξύ μας, ίσως αυτό να τον είχε επηρεάσει».

Όσο για το πώς εξελίχθηκε η σχέση τους μετά το παιχνίδι: «Είμαστε μαζί, είμαστε μια χαρά. Δόξα τω Θεώ να μην μας ματιάσει ο κόσμος».

Τα συναισθήματα μετά την αποχώρηση

Η αποχώρηση από τον διαγωνισμό δεν ήταν εύκολη εμπειρία για την Ειρήνη: «Εκείνη τη στιγμή ένιωσα σαν ψυχοπλάκωμα, πραγματικά. Είναι πολύ άσχημο να φτάνεις σε αυτή τη θέση και να σου λένε ξαφνικά, ‘φεύγεις’. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ».

Τα συναισθήματα μετά την αποχώρηση

Παρά την αρχική στεναχώρια, η Ειρήνη δήλωσε πως αισθάνεται νικήτρια για την προσπάθειά της: «Αρχικά είχα πει ότι θα έφευγα χαρούμενη εκείνη τη μέρα, αλλά δεν μπορώ να κρύψω ότι ήμουν στεναχωρημένη. Μέσα μου νιώθω νικήτρια. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Προσπάθησα και είμαι χαρούμενη με το αποτέλεσμα».

Η άποψη της για τη νικήτρια

Η Ειρήνη αναγνώρισε την πορεία της νικήτριας Ξένιας και θεώρησε δίκαιο το αποτέλεσμα: «Εννοείται που το πήρε η Ξένια. Είχε μια εξαιρετική πορεία, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Της άξιζε πάρα πολύ. Έβγαινε πραγματικά εκθαμβωτική».

Τι είπε για τη νικήτρια του GNTM, Ξένια


Σχέδια για το μέλλον

Όσο για τα μελλοντικά της σχέδια, η Ειρήνη δήλωσε: «Προς το παρόν έχω μπει σε ένα πρακτορείο. Ελπίζω για το καλύτερο και θέλω να συνεχίσω και στο εξωτερικό. Έχω και τη σχολή μου ταυτόχρονα, δεν αφήνω ούτε σχολή ούτε τίποτα».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

