Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Φεβρουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Φεβρουαρίου
10.02.26 , 00:10 MasterChef: Ποια μπριγάδα έφτιαξε ο Γιώργος για την ομαδική δοκιμασία
10.02.26 , 00:09 MasterChef: Οι κόκκινοι σε μαγειρικό οίστρο - «Είναι μαγικό αυτό που βλέπω»
10.02.26 , 00:02 Άγγελος Λάτσιος: Η φωτογραφία και οι ευχές στην αδελφή του, Λάουρα
10.02.26 , 00:00 MasterChef: Η ανατροπή με την τριπλή ισοψηφία στην ψηφοφορία
09.02.26 , 23:54 Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για το μωρό της
09.02.26 , 23:40 MasterChef: Αυτός είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση
09.02.26 , 23:35 MasterChef: Girl power στο Mystery Box - Ποια είχε το καλύτερο πιάτο;
09.02.26 , 23:30 MasterChef: Η σοβαρή αστοχία στην προσπάθεια του Παναγιώτη
09.02.26 , 23:00 MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το μαμαδίστικο πιάτο της Φιλιώς
09.02.26 , 22:49 «Μπαλάκι» ευθυνών για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Εισαγγελική έρευνα για το πάρτι
09.02.26 , 22:32 Ποινική Δίωξη Για Απείθεια Στον «Φραπέ»
09.02.26 , 22:14 Εμπρησμός Χανιά: Ρώσος ο ηθικός αυτουργός - Ήθελε να εκβιάσει την πρώην του
09.02.26 , 22:08 Η ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα
09.02.26 , 22:05 Renault και Dacia: Η εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων στην Ελλάδα
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Αργυρός - Νίκα: Θα γίνουν ξανά γονείς - Το τρυφερό βίντεο της ανακοίνωσης
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
Χριστίνα Χειλά Φαμέλη - Γιώργος Ζώης: Χωρισμός μετά από δύο χρόνια σχέσης
«Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»
Αννίτα Πάνια – Νίκος Σαμοΐλης: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού
Άγγελος Λάτσιος: Η φωτογραφία και οι ευχές στην αδελφή του, Λάουρα
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Σκότωσε τη μητέρα της με το ΙΧ ενώ πάρκαρε!
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος.

Ιερομάρτυρας της Χριστιανοσύνης. Στις πηγές αναφέρεται και ως Χαράλαμπος, όπως έχει επικρατήσει να αναφέρεται, και ως Χαραλάμπιος. Σύμφωνα με τους συναξαριστές, ο Χαραλάμπης γεννήθηκε και έζησε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, επί αυτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβήρου (192-211). Όταν ο ρωμαίος αυτοκράτορας εξαπέλυσε απηνείς διωγμούς κατά των Χριστιανών, ο Χαραλάμπης, που ήταν τότε ιερέας, συνελήφθη με διαταγή του επάρχου Λουκιανού.

Ο ίδιος ο Λουκιανός τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια για να αρνηθεί την πίστη του. Όταν ο Χαραλάμπης διακήρυξε με παρρησία την πίστη του, ο Λουκιανός προσπάθησε με το ξίφος του να πληγώσει το σώμα του. Όμως, ως εκ θαύματος, το χέρι με το οποίο κρατούσε το ξίφος αποκόπηκε κι έμεινε κρεμασμένο στο σώμα του Χαραλάμπη. Τότε, ο Άγιος προσευχήθηκε και το χέρι του Λουκιανού συγκολλήθηκε στο σώμα του.

Ο Άγιος Χαράλαμπος

Ο Άγιος Χαράλαμπος

Βλέποντας αυτό το θαύμα, πολλοί από τους παρισταμένους πίστεψαν στον αληθινό Θεό, ανάμεσά τους οι δήμιοι Βάπτος και Πορφύριος, οι οποίοι συνεορτάζονται με τον Άγιο Χαράλαμπο στις 10 Φεβρουαρίου. Ταπεινωμένος, ο Λουκιανός διέταξε τον αποκεφαλισμό του Χαραλάμπη, αφού πρώτα τον διαπόμπευσε δια μέσου της πόλης.

Τμήματα των λειψάνων του Αγίου Χαραλάμπη φυλάσσονται στη μονή του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα και στον ομώνυμο ναό των Θεσπιών Βοιωτίας. Στον Άγιο αποδίδονται δύο θαύματα: Η διάσωση της Ζακύνθου από την πανούκλα το 1728 και η αποτροπή πυρπόλησης των Φιλιατρών από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 19 Ιουλίου του 1944, όταν ο Άγιος παρουσιάστηκε στον ύπνο του διοικητή τους και του άλλαξε γνώμη. Ο Άγιος Χαράλαμπος είναι πολιούχος της Πρέβεζας, του Πύργου Ηλείας, των Φιλιατρών και της Κέα, καθώς και προστάτης των πασχόντων από λοιμώδεις νόσους και των μαρμαράδων.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Χαράλαμπος, Χαρίλαος, Χαραλάμπης, Χάρης, Χάμπος, Λάμπης, Λάμπος, Λαμπίας, Μπάμπης, Μπάμπος
  • Χαραλαμπία, Χαραλαμπή, Λαμπή, Λάμπω, Μπαμπίνα, Μπήλιω, Μπιλιώ, Μπία, Χάμπη
  • Χαρίλαος, Χάρης
  • Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:20 και θα δύσει στις 18:58. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 37 λεπτά.

Σελήνη 22.9 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο

Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Safer Internet Day) καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαίας Επιτρόπου Βιβιάν Ρέντινγκ και γιορτάζεται κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο.

Η ημέρα αυτή αποτελεί εφαλτήριο ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων στα θέματα που αφορούν την ασφαλή και ηθικά σωστή χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και όλων των διαδραστικών τεχνολογιών που είναι πια κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης Insafe στο πλαίσιο του προγράμματος Safer Internet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για την Ελλάδα, η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται από τη Δράση Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, που αποτελεί τον Εθνικό Εκπρόσωπο του Δικτύου Insafe.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top