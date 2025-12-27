Σεισμός 7 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ταϊβάν

Ο σεισμός σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή στα βορειοανατολικά της νήσου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ταϊβάν: Σεισμός
Σεισμός 7 βαθμών σημειώθηκε περίπου 32 χιλιόμετρα στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης της βορειοανατολικής Ταϊβάν, Γιλάν, όπως ανακοίνωσε ο μετεωρολογικός οργανισμός της νήσου.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 23:05, τοπική ώρα (17:05 ώρα Ελλάδας). Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματίες, ούτε μεγάλης έκτασης ζημιές. Δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι. 

Από τη δόνηση σείσθηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 73 χιλιόμετρα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών. 

Η εταιρεία TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι ένας μικρός αριθμός εγκαταστάσεών της στο επιστημονικό πάρκο Σιντσού, όπου βρίσκεται η έδρα της, εκκενώθηκε λόγω του σεισμού, με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας. 

Ο σεισμός σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά από έναν σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών.

Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς. Το 2016 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι από σεισμό που σημειώθηκε στη νότια Ταϊβάν, ενώ το 1999 σεισμός 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων.
 

